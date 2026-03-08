comscore
Free Diamonds in Free Fire MAX Redeem Codes 8 March 2026: फ्री डायमंड्स पाने का मौका, इन कोड्स को तुरंत करें रिडीम

Free Diamonds in Free Fire MAX Redeem Codes 8 March 2026: फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट रिडीम कोड्स आ गए हैं। इन कोड्स के जरिए जबरदस्त रिवॉर्ड्स फ्री में करें क्लेम।

Published By: Manisha | Published: Mar 08, 2026, 08:44 AM (IST)

Free Fire MAX Redeem Codes 8 March 2026: फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स की एंट्री हो गई है। इन कोड्स के जरिए आप धमाकेदार इन-गेम आइटम्स जैसे Diamonds, Gun Skin, Emote, Bundle आदि को गेम में बिल्कुल फ्री क्लेम कर सकते हैं। आमतौर पर इन आइटम्स को पाने के लिए गेम में पैसे देने होते हैं। हालांकि, आप गेम में सीधे पैसे नहीं देते। पहले अपने असली पैसों से फ्री फायर मैक्स की इन-गेम करेंसी Diamonds खरीदते हैं और उसके बाद उन डायमंड्स के जरिए इन-गेम आइटम्स की खरीदारी करते हैं। अगर आप गेम में डायमंड्स ही नहीं खरीदते तो आप कई सारे शानदार इन-गेम आइटम्स से वंचित रह जाते हैं। ऐसे प्लेयर्स के लिए गेम डेवलपर कंपनी रिडीम कोड्स लेकर आती है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 7 March 2026: लेटेस्ट कोड आउट, फ्री में मिलेंगे Skin-Bundle जैसे ढेरों आइटम

Free Fire MAX के रिडीम कोड्स काफी पॉपुलर है और प्लेयर हर रोज इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। दरअसल, इन कोड्स के जरिए प्लेयर्स को गेम में फ्री इन-गेम आइटम्स पाने का मौका मिलता है। ये कोड्स 12 से 16 डिजिट के होते हैं। इन कोड्स में नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी। जैसे ही प्लेयर्स समय रहते इन कोड्स को रिडीम कर लेते हैं, वैसे ही वो फ्री रिवॉर्ड पा लेते हैं। ध्यान रहे ये कोड्स वन-टाइम यूज के लिए ही होते हैं अगर आपसे पहले इन्हें किसी और ने रिडीम कर लिया, तो आप फ्री रिवॉर्ड नहीं पा सकेंगे। यहां देखें आज 8 मार्च के लिए जारी कोड्स की लिस्ट। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 March 2026: आज मिलेंगे भर-भर के फ्री रिवॉर्ड्स, ऐसे करें तुरंत क्लेम

Free Fire MAX Redeem Codes March 8

​F7FGYJUR76JH news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 5 March 2026: आज होगी फ्री रिवॉर्ड की बारिश

​D6F8G1L3M7R9

​Y9X5K1H4C6PB

​P9O1I2U3Y4T5

​4N8M2XL9R1HK

​WD2ATK3ZE55X

​HFNSJ6W74ZK8

​RD3TZK7WME65

​F8YC4TN6VKQ9

​V44ZX8Y7GJH5

​FF9MJ31CXKRG

​FFW2Y7NQFV9S

​FFMC2SJLKXSB

​4ST1ZTBZBRP9

​BR43FMAPYEZZ

​ZZZ76NT3PDSH

​FFPURTQPFDZ9

​XZDJZE25WEFJ

​FFUMCPSJ99S3

​FFJYBGD8H1H4

​FF7MUY4ME6SC

​ZRW3J4N8VRX5

​TFX9J3Z2RP6G

​FQ9W2E1R7T5Y

​FE2R8T6Y4U1I

​F7F9A3B2K6G8

​FU1I5O3P7A9S

​FL2K6J4H8G5F

​UPQ7X5NMJ64V

​S9QK2L6VP3MR

​FFR4G3HM5YJN

​6KWMFJVMQQYG

​FZ5X1C7V9B2N

​B1RK7C5ZL8YT

​TX4SC2VUNPKF

​RHTG9VOLTDWP

​N7QK5L3MRP9J

How to Redeem Free Fire MAX Codes

1. Free Fire Max रिडीम कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको https://reward.ff.garena.com/en पर जान होगा, जो कि फ्री फायर मैक्स की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट है।

2. यहां अपनी गेम मेल आइडी से लॉग-इन करें।

3. अब आपको सामने दिखने वाले बॉक्स में इन कोड्स को एक-एक करके रिडीम करना होगा।

4. ऐसे आप सभी कोड्स को रिडीम करके फ्री रिवॉर्ड्स पा सकेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।