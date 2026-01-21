Published By: Manisha | Published: Jan 21, 2026, 06:00 PM (IST)
Free Fire Max में Bura Na Mano Emote पाने का मौका मिल रहा है। इस इमोट को आप फ्री फायर मैक्स डेली स्पेशल सेक्शन से हाफ रेट में खरीद सकते हैं। इस इमोट को गेम डेवलपर कंपनी ने पिछले साल होली के मौके पर पेश किया था। वहीं, नए साल और फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले कंपनी ने यूजर्स को ऐसे ही खास तोहफा दे दिया है। गेम डेवलपर कंपनी ने इस इमोट को डेली स्पेशल सेक्शन में एड किया है। इस सेक्शन से आप इमोट को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में Yuji Itadori वेपन स्किन मिल रही फ्री, जानें कैसे करें Claim
Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन में आज Bura Na Mano Emote शामिल किया गया है, जो कि एक होली स्पेशल इमोट है। यह इमोट आपके ऊपर रंगों की बौछार करते दिखाई देता है। इस इमोट का इस्तेमाल आप अपनी खुशी जाहीर करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, दुश्मनों की हार पर उन्हें चिढ़ाने के लिए भी इस इमोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं डेली स्पेशल सेक्शन में क्या कुछ मिल रहा है। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 21 January 2026: फ्री में मिल रहे धमाल रिवॉर्ड्स आज, अभी करें अनलॉक
1. Blade of the Silence और पढें: Free Fire Max में Hot Pink Hound Bundle आधे Diamonds में पाएं, जानें कैसे
Blade of the Silence की कीमत 1499 डायमंड्स है, जिसे डेली स्पेशल सेक्शन से 749 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
2. Grenade Explosion Academy
Grenade Explosion Academy की कीमत 299 डायमंड्स है, जिसे आप 14 डायमंड्स में पा सकेंगे।
3. BP S8 Token
BP S8 Token की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
4. Summer Holidays (Bottom)
Summer Holidays (Bottom) की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे आप 199 डायमंड्स में पा सकेंगे।
5. Bura Na Mano
Bura Na Mano की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे आप 199 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
6. Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate
Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 20 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।
