Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Cobalt Monster Club बंडल और Dangerous Game इमोट, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max खेलने वालों के लिए Daily Special अपडेट हो गया है। इस खास स्टोर में Cobalt Monster Club बंडल और Dangerous Game इमोट जैसे शानदार व एक्सक्लूसिव आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। गेम मेकर Garena का मानना है कि इस स्टोर को स्पेशली गेमर्स के लिए लाया गया है। इससे एक्सक्लूसिव गेमिंग आइटम को किफायती दाम में अनलॉक किया जा सकता है। इससे डायमंड की बचत होती है और रेयर आइटम मिलते हैं। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes 20 March 2026: नए कोड से अनलॉक करें प्रीमियम आइटम आज, ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोजना अपडेट होता है। इस खास स्टोर में मिलने वाले आइटम्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इससे आइटम को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इससे डायमंड की सेव होते हैं और एक्सक्लूसिव आइटम पाने का चांस मिलता है। हमने आपके लिए आज के स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम की लिस्ट लगाई है। साथ ही, उनकी कीमत भी बताई है। और पढें: Free Fire Max में Color Vibe ग्लू वॉल स्किन पाने का मौका, Daily Special हो गया अपडेट

Items

1. Cobalt Monster Club बंडल डेली स्पेशल में 749 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 1499 डायमंड है।

2. Loot Box-Heart Laced की असली कीमत 299 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 149 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

3. BP S5 Token डेली स्पेशल में 10 डायमंड की बजाय 5 डायमंड में मिल रहा है।

4. Weekend Clubber (Bottom) की ओरिजनल कीमत 399 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 199 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

5. Phantom Weapon Loot Crate डेली स्पेशल में 40 डायमंड की बजाय 20 डायमंड में मिल रही है।

6. Dangerous Game को डेली स्पेशल से 199 डायमंड की बजाय 99 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में एक साथ ढेरों गोल्ड मिल रहे बिल्कुल फ्री, पाने के लिए करें छोटा-सा काम

कैसे खरीदें गेमिंग आइटम ?

डेली स्पेशल से गेमिंग आइटम को खरीदना बहुत सरल है। इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स को ओपन कर लें। होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं। यहां आपको डेली स्पेशल सेक्शन मिलेगा, उसे ओपन करिए। फिर आपको डेली स्पेशल में मिलने वाले आइटम दिखाई देंगे। अपनी पसंद के किसी एक आइटम पर टैप करें। अब परचेज बटन दबाएं। इतना करने के बाद वो आइटम आपके गेमिंग अकाउंट में जुड़ जाएगा।

डेली स्पेशल से जुड़ी जरूरी बात

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इस अपडेशन के साथ स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम भी बदल जाते हैं। इस वजह से आइटम को जल्द से जल्द खरीदने की सलाह दी जाती है।

FAQs

1. क्या है Free Fire Max Daily Special ?

Ans. फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल गेमर्स के लिए है। इसमें मिलने वाले आइटम को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है।

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2. फ्री फायर को क्यों बैन किया गया था ?

Ans. भारत सरकार ने देश की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखकर फ्री फायर पर प्रतिबंध लगाया था।