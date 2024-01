Free Fire MAX में आया नया लक रॉयल इवेंट, ग्लूवॉल के साथ मिलेंगी शानदार स्किन

Free Fire MAX में समय-समय पर नए इवेंट्स जोड़े जाते हैं। इनके जरिए शानदार ग्लूवॉल, स्किन के साथ कई सारे शानदार रिवॉर्ड्स पाने का मौका मिलता है। इस कड़ी में अब गेम में एक और इवेंट ऐड किया गया है। इसका नाम Chaos Royale इवेंट है। इसमें गन स्किन, आउटफिट और लूट बॉक्स रिवॉर्ड के रूप में मिल रहे हैं। आइये नीचे खबर में जानते हैं इवेंट और उसमें भाग लेने के प्रोसेस के बारे में…

Free Fire MAX Chaos Royale

फ्री फायर मैक्स का नया इवेंट Chaos Royale जारी है। इसमें इनर विस्पर ग्लूवॉल, रे स्टॉपर मास्क, स्पिनकी पम्किन और स्टार लाइट कार स्किन जैसे आइटम इनाम के तौर पर मिलेंगे। साथ ही, लूट बॉक्स भी दिए जा रहा हैं। हालांकि, इस इवेंट से प्राइज जीतने के लिए आपको इन-गेम करेंसी डायमंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

रिवॉर्ड्स की लिस्ट

Inner Self Mastery

Inner Whisper

Canned Pinky

Pink Paw Swiper

Programmer’s Favorite

Stylish Purple

Ray StopperFrozen fox

Phantom Predator

Spiky PumpkinGuitar basher

Starlight

Devil

Lunar New year

Futuristic

Flaming Skull

Imprerial Rome

Red Samurai

Deadly Bat

Master of Minds

Armor

Supply

Leg

Pocket

Airdrop

Bounty

कितने डायमंड करने होंगे खर्च ?

इवेंट में एक स्पिन करने के लिए 9 डायमंड खर्च करने होंगे, जबकि 10+1 स्पिन के लिए 90 डायमंड लगेंगे। इन डायमंड को टॉप-अप काउंटर पर जाकर खरीदा जा सकता है।

Chaos Royale इवेंट में कैसे भाग लें ?

1. अपने मोबाइल फोन में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।

2. लेफ्ट टॉप कॉर्नर में बने इवेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

3. Chaos Royale सेक्शन पर क्लिक करें।

4. यहां आप डायमंड खर्च करके स्पिन कर सकते हैं।

आपको बता दें कि फ्री फायर इंडिया (Free Fire India) पर बैन लगने के बाद फ्री फायर मैक्स को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। यही वजह है कि गेम डेवलपर गरेना (Garena) अब प्लेयर्स के लिए इवेंट आयोजित करता रहता है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को शानदार रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलता है।

इसके अलावा, गेम डेवलपर की ओर से रिडीम कोड भी रिलीज किए जाते हैं, जिससे आप शानदार आइटम्स मुफ्त में जीत सकते हैं। इसके लिए आपको डायमंड खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न ही टास्क पूरा करने पड़ेगा।