ESFI ने FITGMR से मिलाया हाथ, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बूस्ट करने के साथ दी जाएगी इन-गेम कोचिंग

भारत का गेमिंग सेक्टर इस समय तेजी से डेवलप हो रहा है। इस ही चीज को ध्यान में रखकर ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ESFI) ने FITGMR से हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत भारतीय गेमर्स का विकास होगा और उन्हें अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही, ग्लोबल लेवल पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। फेडरेशन का मानना है कि इस पार्टनरशिप से भारत के प्लेयर्स अन्य देशों के गेमर्स को कड़ी टक्कर दे पाएंगे।

इस साझेदारी के तहत FITGMR ESFI की टीम के साथ मिलकर काम करेगा। भारतीय प्लेयर्स को इन-गेम कोचिंग और परफॉर्मेंस ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा, प्लेयर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, जिससे वह अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकेंगे।

We are excited and honored to share that FITGMR has been chosen by the Esports Federation of India (ESFI) to build a healthy, high performing, sustainable player and coaching development program in India using our technology, curriculum, and coaches’ training program! 💪🏆🎮

— FITGMR (@FitGMR) May 8, 2023