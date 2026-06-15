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EA Sports UFC 6 का फ्री ट्रायल शुरू, रिलीज से पहले 10 घंटे तक खेल सकेंगे गेम

EA Sports ने अपने नए फाइटिंग गेम UFC 6 का अर्ली एक्सेस ट्रायल शुरू कर दिया है। EA Play मेंबर अब गेम की आधिकारिक रिलीज से पहले इसे 10 घंटे तक खेल सकते हैं। ट्रायल के दौरान की गई पूरी प्रोग्रेस बाद में फुल गेम में भी ट्रांसफर हो जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों को नए फीचर्स, गेमप्ले और फाइटिंग सिस्टम को पहले से आजमाने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 15, 2026, 11:05 AM (IST)

EA Sports UFC 6

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EA Sports ने अपने नए फाइटिंग गेम UFC 6 का अर्ली एक्सेस ट्रायल शुरू कर दिया है। यह ट्रायल फिलहाल EA Play मेंबरशिप रखने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। इसके जरिए खिलाड़ी गेम की आधिकारिक रिलीज से पहले ही इसे आजमा सकते हैं। EA के मुताबिक, ट्रायल के दौरान यूजर्स को UFC 6 खेलने के लिए कुल 10 घंटे का समय मिलेगा। इससे खिलाड़ियों को गेम के नए फीचर्स, फाइटिंग सिस्टम और गेमप्ले को करीब से समझने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि ट्रायल में की गई प्रोग्रेस बाद में गेम खरीदने पर भी सेव रहेगी, यानी खिलाड़ियों को शुरुआत से दोबारा खेलना नहीं पड़ेगा।

UFC 6 का फ्री ट्रायल कैसे एक्सेस किया जा सकता है?

UFC 6 के इस अर्ली एक्सेस ट्रायल का फायदा उठाने के लिए खिलाड़ियों के पास एक्टिव EA Play मेंबरशिप होना जरूरी है। मेंबरशिप लेने के बाद खिलाड़ी अपने सपोर्टेड गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम डाउनलोड कर सकते हैं और 10 घंटे तक इसका अनुभव ले सकते हैं। EA ने पुष्टि की है कि ट्रायल के दौरान अनलॉक की गई उपलब्धियां, प्रोग्रेस और गेम डेटा फुल वर्जन में भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा EA Play मेंबर गेम खरीदने पर 10% तक की छूट भी पा सकते हैं। यह डिस्काउंट UFC 6 के फुल गेम, डाउनलोडेबल कंटेंट (DLC), पॉइंट पैक्स और Ultimate Add-on Bundle पर भी लागू होगा।

UFC 6 में कौन-कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं?

नए UFC 6 में EA ने फाइटिंग अनुभव को पहले से ज्यादा रियलिस्टिक और स्मूथ बनाने की कोशिश की है। कंपनी ने गेम के स्ट्राइकिंग और मोशन सिस्टम में कई बदलाव किए हैं, जिससे फाइटर्स की मूवमेंट और अटैक पहले से ज्यादा नेचुरल महसूस होंगे। गेम में एक नया Flow States सिस्टम भी जोड़ा गया है, जो खिलाड़ियों को उनके चुने हुए फाइटर की स्टाइल के अनुसार खेलने पर इनाम देता है, जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, खिलाड़ी मोमेंटम हासिल कर सकते हैं और इसका असर फाइट के नतीजे पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा गेम में नई स्टोरी-आधारित और प्रोग्रेशन से जुड़ी मोड्स भी शामिल की गई हैं।

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EA Play मेंबर्स को और क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

UFC 6 में पहले की तरह कई लाइसेंस प्राप्त UFC फाइटर्स, ऑफलाइन और ऑनलाइन गेम मोड्स उपलब्ध रहेंगे। EA Play मेंबर खिलाड़ियों को एक खास UFC 6 Welcome Pack भी मिलेगा, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक आइटम शामिल हैं जिन्हें गेम में इस्तेमाल किया जा सकेगा। UFC 6 के अलावा EA ने जून महीने के लिए Battlefield 6, Apex Legends, EA Sports FC 26, Madden NFL 26 और NHL 26 जैसे बाकी गेम्स में भी मेंबर रिवॉर्ड देने की घोषणा की है, बता दें कि EA Play, Electronic Arts की सब्सक्रिप्शन सेवा है, जो खिलाड़ियों को गेम लाइब्रेरी, अर्ली एक्सेस ट्रायल, इन-गेम रिवॉर्ड्स और डिजिटल खरीदारी पर विशेष छूट जैसी सुविधाएं देती है।