BGMI Skyesports League 2024 टूर्नामेंट अनाउंस, टीम और शेड्यूल समेत सब यहां जानें

BGMI Skyesports League 2024 की घोषणा हो गई है। स्काईस्पोर्ट्स खास BGMI ईस्पोर्ट्स इवेंट लेकर आ रहा है। बता दें कि स्काईस्पोर्ट्स दक्षिण एशिया में बड़े ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करता है। स्काईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5.0 की सफलता के बाद अब वह सिटी बेस्ड टूर्नामेंट लेकर आ रहा है। भारत सरकार द्नारा 2022 में गेम पर प्रतिबंध लगाने के कारण बीजीएमआई स्काईस्पोर्ट्स के 2022 एडिशन को रद्द कर दिया गया था। अब टूर्नामेंट डेढ़ साल के बाद फिर से वापस आ रहा है। BGMI स्काईस्पोर्ट्स लीग 2024 की डिटेल के लिए आगे पढ़ें।

Skyesports League 2024 में प्रत्येक टीम भारत के मुख्य शहरों का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस बार टूर्नामेंट में अधिक शहरों की टीमें शामिल होंगी। अपकमिंग स्काईस्पोर्ट्स लीग 2024 में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है। स्काईस्पोर्ट्स लीग 2024 का आयोजन मार्च, 2024 में मुंबई में होगा। यह मल्टी-डे ऑन-ग्राउंड ईस्पोर्ट्स इवेंट में फैन्स को उनकी पसंदीदा टीमों और घरेलू टीम, मुंबई एसेस को प्रोत्साहित करने का मौका मिलेगा।

Introducing the Powerhouses of Skyesports League 2024! 🚀 Bollywood beats meet battleground heat; Aamchi Mumbai aahe taiyaar!🔥

Exciting updates on the horizon—don’t blink, stay tuned! #skyesportsleague2024 #esports #BGMI #skyesports #cityvscity pic.twitter.com/EpOAvFTQWr

