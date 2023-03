Amazon Prime Gaming पर अप्रैल में आएंगे ये धांसू गेम, देखें पूरी लिस्ट

Amazon Prime Gaming ने अप्रैल 2023 में आने वाले गेम की लिस्ट जारी कर दी है। इस महीने अमेजन प्राइम गेमिंग की लाइब्रेरी में 15 नए गेम जोड़े गए हैं। अगर, आप Amazon Prime यूजर्स हैं तो आप इन गेम्स का लुफ्त उठा सकते हैं। इन 15 नए गेम के अलावा अमेजन प्राइम गेमिंग की लाइब्रेरी में हर जीनर में कई और गेम्स हैं। अप्रैल के महीने में अमेजन प्राइम यूजर्स को गेमिंग लाइब्रेरी में हर सप्ताह कम से कम दो नए गेम्स खेलने को मिलेंगे।

जुड़े 15 नए गेम्स

VGC की रिपोर्ट के मुताबिक, Amazon Prime Gaming में अप्रैल 2023 में ये 15 नए गेम्स जोड़े जाएंगे।

Wolfenstein: The New Order (GOG Code): April 6

Ninja Commando (Amazon Games App): April 6

Art of Fighting 3 (Amazon Games App): April 6

The Beast Inside (GOG Code): April 13

Icewind Dale: Enhanced Edition (Amazon Games App): April 13

Crossed Swords (Amazon Games App): April 13

Ghost Pilots (Amazon Games App): April 13

Beholder 2 (Amazon Games App): April 20

Terraformers (Amazon Games App): April 20

Metal Slug 4 (Amazon Games App): April 20

Ninja Masters (Amazon Games App): April 20

Looking for Aliens (Legacy Games Code): April 27

Grime (Amazon Games App): April 27

Sengoku (Amazon Games App): April 27

Magician Lord (Amazon Games App): April 27

यही नहीं, प्लेयर्स मार्च में आए कुछ गेम्स को अप्रैल में भी खेल सकते हैं। प्राइम यूजर्स Peaky Blinders: Mastermind, Book of Demons और Faraway जैसे गेम्स को अप्रैल में भी क्लेम कर सकेंगे। इन गेम्स के अलावा Amazon Prime Gaming इन गेम्स के साथ कई फ्री इन-गेम कंटेंट्स भी ऑफर कर रहा है, जिनमें GTA Online, Red Dead Online, Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Forspoked, League of Legends, Overwatch 2, FIRA 23, Fall Guys, Legends of Runeterra समेत कई गेम्स शामिल हैं।

अमेजन अपनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म Prime Gaming पर हर महीने कई इन-गेम आइटम और फ्री गेम्स लिस्ट करता है। अमेजन प्राइम यूजर्स इन गेम्स को फ्री में खेल सकते हैं और इन-गेम कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अमेजन प्राइम गेमिंग पर 100 से भी ज्यादा गेम्स फ्री में खेलने के लिए उपलब्ध हैं। ये गेम्स 15 दिनों के लिए खेलने के लिए उपलब्ध रहते हैं।