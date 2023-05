टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन (Amazon) ने अपने प्राइम गेमिंग (Amazon Prime Gaming) सब्सक्राइबर्स के लिए इस महीने फ्री में मिलने वाले गेम्स की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें STAR WARS: Rogue Squadron 3D, Resident Evil 2, Robo Army और Overcooked जैसे शानदार गेम शामिल हैं। इन सभी गेम्स को अमेजन की गेमिंग लाइब्रेरी में जोड़ा गया है। मेंबर्स इन गेम्स को बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के खेल सकेंगे। Also Read - Amazon Prime Gaming पर अप्रैल में आएंगे ये धांसू गेम, देखें पूरी लिस्ट

लाइब्रेरी में ऐड हुए ये धांसू वीडियो गेम

कंपनी के मुताबिक, इस महीने प्लेटफॉर्म पर नीचे बताए गए 15 नए गेम्स को जोड़ा गया है।

STAR WARS: Rogue Squadron 3D (May 4)

Super Sidekicks (May 4)

Samurai Shodown IV (May 4)

Planescape Torment: Enhanced Edition (May 11)

Lake [Amazon Games App] (May 11)

Robo Army (May 11)

Last Resort (May 11)

Kardboard Kings (May 18)

The Almost Gone (May 18)

3 Count Bout (May 18)

Alpha Mission 2 (May 18)

Lila’s Sky Ark (May 25)

Agatha Knife (May 25)

King of the Monsters 2 (May 25)

Kizuna Encounter (May 25)

अमेजन का कहना है कि ऊपर बताए गए गेम्स के अलावा प्राइम मेंबर्स को इस महीने प्राइम गेमिंग के चुनिंदा गेम्स में इन-गेम कंटेंट और लूट का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा।

इस महीने खेलने को मिलेंगे ये स्पेशल गेम

Destiny 2

The Elder Scrolls Online

FIFA 23

Genshin Impact

Hearthstone

League of Legends

गेम खेलने के लिए खरीदना होगा मेंबरशिप प्लान

अगर आप ऊपर बताए गए गेम्स को खेलना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना होगा। कंपनी ने भारत में 3 मेंबरशिप प्लान पेश किए हैं। मंथली प्लान की कीमत 299 रुपये और तीन महीने वाले पैक की कीमत 599 रुपये है। जबकि अमेजन प्राइम के एनुअल प्लान को 1,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेक कंपनी अमेजन ने पिछले महीने यानी अप्रैल में अपने प्लेटफॉर्म पर 15 गेम्स को जोड़ा था। इनमें Wolfenstein: The New Order, Ninja Commando, Art of Fighting 3, The Beast Inside, Icewind Dale, Crossed Swords और Ghost Pilots जैसे गेम शामिल थे। इन गेम्स को अब भी प्लेटफॉर्म पर खेला जा सकता है।

डेवलपर्स के लिए रिलीज हुई यह सर्विस

गेमिंग के अलावा टेक जाइंट अमेजन ने पिछले महीने डेवलपर्स के लिए आटिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करने वाले CodeWhisperer सिस्टम को लॉन्च किया था। इस खास सिस्टम की खूबी है कि डेवलपर्स इसके जरिए आसानी से कोड जनरेट कर सकते हैं और इससे उनका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। वहीं, कंपनी की इस सर्विस से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को कड़ी चुनौती मिलेगी।