Citadel OTT Release: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस इन दिनों हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है। Citadel इन्हीं एक प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह रूसो ब्रदर्स की अपकमिंग स्पाई-एक्शन-थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज में प्रियंका चोपड़ा मेन लीड रोल निभा रही हैं। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी। हाल ही में इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया है। वहीं, ट्रेलर के साथ सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म हो गई है। Also Read - Black Adam हिंदी में Amazon Prime Video पर होगी स्ट्रीम, जानें स्ट्रीमिंग डेट

Amazon Prime Video के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हाल ही में Citadel का फुल ट्रेलर पोस्ट किया गया है। ट्रेलर के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी है। यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 28 अप्रैल 2023 को स्ट्रीम होगी। सीरीज को भारत में इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इस सीरीज के लिए खुद डबिंग की है। Also Read - Varisu की हिंदी ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां स्ट्रीम होगी यह फिल्म

watch a new era of espionage unfold in @citadelonprime, ft. the unstoppable spy duo of @_richardmadden & @priyankachopra

watch the Malayalam trailer for #citadelonprime, launching on Apr 28

available in English, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada & Malayalam pic.twitter.com/FWrDrDyHFL

— prime video IN (@PrimeVideoIN) March 6, 2023