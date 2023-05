OTT Release This week: मई का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। मई की गर्मियों में अगर आपका घर से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है, तो OTT पर आपके मनोरंजन के लिए काफी कुछ नया स्ट्रीम हो रहा है। मई के आखिरी वीकेंड में ओटीटी पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही हैं। इनमें JioCinema से लेकर Disney+ Hotstar जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जहां आप नया कॉन्टेंट इन्जॉय कर सकते हैं। Also Read - OTT Release May 2023: Saas Bahu Aur Flamingo से लेकर Dahaad तक, मई में OTT पर स्ट्रीम होंगी ये नई फिल्में और वेब सीरीज

OTT प्लेटफॉर्म पर इस हफ्तें कई मच-अवेटेड बॉलीवुड फिल्में और नई ओरिजनल वेब सीरीज स्ट्रीम होंगी। इनमें मनोज बाजपेयी स्टारर 'Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai' फिल्म भी शामिल है। साथ ही इस हफ्ते वरुण धवन स्टारर फिल्म 'भेड़िया' (Bhediya) भी JioCinema पर स्ट्रीम होगी। देखें पूरी लिस्ट-

Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai



मनोज बाजपेयी स्टारर 'Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai' फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज 23 मई को स्ट्रीम हो गई है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि इसकी कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज बाजपेयी फिल्म में एक वकील का किरदार निभा रहे हैं।

Bhediya



वरुण धवन स्टारर फिल्म ‘भेड़िया’ (Bhediya) के ओटीटी रिलीज का इंतजार फैन्स लंबे वक्त से कर रहे हैं। इस हफ्ते फाइनली फैन्स का इंतजार खत्म हो गया है। यह फिल्म JioCinema ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 26 मई को स्ट्रीम की जाएगी। वरुण धवन के अलावा, फिल्म में कृति सैनन, अभिषेक बनर्जी व दीपक डोबरियाल जैसे स्टार्स शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें वरुण का किरदार भेड़िया में बदल जाता है।

Crackdown Season 2



Crackdown के पहले सीजन की सफलता के बाद इस शो का दूसरा सीजन रिलीज को तैयार है। इस शो क दूसरा सीजन 25 मई को JioCinema पर स्ट्रीम किया जाएगा। इस शो में साकिब सलीम, श्रिया पिलगांवकर, एजाज खान, सोनाली कुलकर्णी जैसे स्टार्स शामिल हैं।

City of Dreams Season 3



City of Dreams पॉपुलर पॉलिटिकल-क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज है। इसके पहले दो सीजन व्यूवर्स द्वारा काफी पंसद किए गए थे, वहीं अब इसका तीसरा सीजन 26 मई को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगा। इस शो में अतुल कुलकर्णी, प्रिया बापट, सचिन पिलगांवकर, सुशांत सिंह, एजाज खान जैसे स्टार्स शामिल हैं।