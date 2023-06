Netflix की पॉपुलर फिल्म ‘Lust Stories’ का पहला पार्ट साल 2018 में रिलीज किया गया था। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली मेकर्स इसका दूसरा पार्ट Lust Stories 2 लेकर आ गए है। इस बार भी यह फिल्म Netflix पर स्ट्रीम होगी। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। इसके अलावा, फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी फाइनल हो गई है। Also Read - Netflix, Disney और Amazon को नहीं आए नए टोबैको नियम पसंद, मानने से किया इंकार!

Netflix ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 'Lust Stories 2' फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर रिलीज के साथ यह भी कंफर्म हो गया है कि यह फिल्म Netflix पर 29 जून 2023 को स्ट्रीम होगी।

Also Read - सरकार ने की तैयारी, Netflix की भारत में होने वाली कमाई पर लगेगा टैक्स

From romance to action, there is something for everyone 👀#LustStories2 trailer out now! 😍 pic.twitter.com/pZWwXmXXtJ

— Netflix India (@NetflixIndia) June 21, 2023