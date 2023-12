Kangana Tejas on OTT: कंगना रनौत स्टारर तेजस फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। वहीं, अब इस फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग डिटेल्स रिवील कर दी गई है। बता दें, थिएटर रिलीज के दौरान फिल्म को फैन्स का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अगर आपने अब-तक इस फिल्म को सिनेमाघर जाकर नहीं देखा है, तो अब आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे इन्जॉय कर सकते हैं। बता दें, यह फिल्म सर्वेश मेवाड़ा द्वारा निर्देशित की गई है। वहीं, इसके निर्माता रॉनी स्क्रूवाला हैं।

कंगना रनौत स्टारर तेजस (Tejas) फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीम की जाएगी। ZEE India ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए तेजस फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म कर दी है। यह फिल्म नए साल में ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। इसे 5 जनवरी को ZEE5 पर स्ट्रीम किया जाएगा।

Brace yourselves for Mission Tejas, unfolding soon! 🔥#Tejas premieres on 5th of January only on #ZEE5.#TejasOnZEE5 #ZEE5India pic.twitter.com/TbDugpw73y

— ZEE5 (@ZEE5India) December 26, 2023