Kadak Singh OTT Release Date: पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म कड़क सिंह का ऐलान कुछ समय पहले ही हो गया था। यह फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। हालांकि, उस वक्त इस फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई थी, लेकिन अब फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ-साथ इसकी स्ट्रीमिंग डेट भी पर्दा उठा दिया गया है। बता दें, यह एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें पंकज त्रिपाठी के अलावा संजना सांघी भी मेन लीड रोल में है। आइए जानते हैं ओटीटी पर कब स्ट्रीम होगी पंकज त्रिपाठी की यह सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म।

Zee5 ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल पर कड़क सिंह (Kadak Singh) फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया गया है, “एक हदसा. चार कहानियां. 1 धुंधला सच. क्या कड़क सिंह सच को ढूंढ पाएगा?”। जैसे कि हमने बताया फिल्म के ट्रेलर के साथ-साथ फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी गई है। कड़क सिंह फिल्म ZEE5 पर 8 दिसंबर को स्ट्रीम की जाएगी।

Ek haadsa.

4 kahaaniyaan.

1 blurry truth.

Will #KadakSingh be able to find his truth? Trailer Out Now!#KadakSinghOnZEE5@TripathiiPankaj @parvatweets #SanjanaSanghi @JayaAhsan2 pic.twitter.com/zrjavRpLaE

