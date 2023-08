Jaane Jaan on Netflix: करीना कपूर खान बॉलीवुड के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर दमदार डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। आज शुक्रवार को उनके ओटीटी प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया है। करीना कपूर खान जल्द ही ‘जाने जान’ (Jaane Jaan) फिल्म में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म थिएटर के बजाय सीधे ओटीटी पर दस्तक देगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की डिटेल्स भी रिवील कर दी गई है। यह फिल्म Netflix पर स्ट्रीम होगी। आज फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ-साथ इसका एक टीजर वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें फिल्म के दमदार सीन्स देखने को मिले हैं। बता दें, जाने जान फिल्म में करीना कपूर खान के साथ-साथ जयदीप अहलावत और विजय वर्मा भी मेन लीड रोल में होंगे।

Netflix India ने आज शुक्रवार को Jaane Jaan फिल्म का ऐलान किया और इसकी स्ट्रीमिंग डिटेल्स भी रिवील कर दी है। इस पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया है, “जाने जान आ ही है, हमारी अपनी जाने जान करीना कपूर के जन्मदिन पर।” यह फिल्म 21 सितंबर को Netflix पर स्ट्रीम होगी। फिल्म अनाउंसमेंट के साथ-साथ इसका टीजर वीडियो भी शेयर कर दिया गया है।

Jaane Jaan is coming ✨ on our very own Jaane Jaan’s birthday too ❤️

Mark your calendars for a present like no other! #JaaneJaan arrives September 21st, only on Netflix. pic.twitter.com/Xppuk9W1Kw

