Xiaomi Pad 6 टैबलेट 13 जून को भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ है। जैसे कि नाम से समझ आता है यह टैब पिछले साल लॉन्च हुए Xiaomi Pad 5 का ही सक्सेसर है। इस टैब की सेल 21 जून 2023 से शुरू होगी। सेल शुरु होने से पहले कंपनी ने इस टैब और इस टैब के साथ आने वाले एक्सेसरीज पर डिस्काउंट ऑफर अनाउंस किए हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो शाओमी पैड 6 में 11 इंच डिस्प्ले, 144hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 870 प्रोसेसर, 13MP का रियर कैमरा और 8840mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग स्पीड जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कंपनी ने Xiaomi Pad 6 टैबलेट को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 26,999 रुपये है और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 28,999 रुपये है। इसके साथ टैब को सपोर्ट करने वाले स्मार्ट पैन को 5,999 रुपये और कीबोर्ड 4,999 रुपये में पेश किया गया है। जैसे कि हमने बताया नए डिवाइस की सेल 21 जून से Amazon और कंपनी की साइट पर शुरू होगी। सेल से पहले अब कंपनी ने इन डिवाइस के लिए डिस्काउंट ऑफर्स पेश किए हैं।

Elevate your gaming and productivity to new heights, with the #XiaomiPad6 and experience the power to #doitbetter.

Be sure to catch the ‘First Sale’ on 21 June, starting at just Rs. 23,999! pic.twitter.com/9caPOn7q7b

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 18, 2023