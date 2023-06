Vivo Y Series के कई स्मार्टफोन की कीमतें भारत में बदल गई हैं। हाल में कंपनी ने Vivo Y100 और Vivo Y100A स्मार्टफोन की भारतीय कीमतों में बदलाव किया था। अब वीवो ने Vivo Y16 स्मार्टफोन की नई कीमत अनाउंस कर दी है। कंपनी ने इसकी कीमत में कटौती की है। कम दाम के साथ-साथ अब इस फोन को भारत में और भी कई बेनिफिट्स के साथ खरीदा जा सकता है। आइये, फोन की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Vivo Y16 स्मार्टफोन अब भारत में 11,999 रुपये में मिल रहा है। यह फोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है। पहले फोन की कीमत 12,4999 रुपये थी। इसका मतलब है कि कंपनी ने फोन के दाम में 500 रुपये कम कर दिए हैं। कीमत कम करने के साथ-साथ कंपनी अन्य बेनिफिट दे रही है, जिसमें vivo V-Shield प्रोटेक्शन प्लान शामिल है।

फोन की नई कीमत Vivo India E-Store और बाकी रिटेल पार्टनर पर आज से लागू हो जाएगी।

