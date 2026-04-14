Vivo V60 की कीमत में आई गिरावट, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 14, 2026, 10:53 AM (IST)
अगर आप एक नया मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह सही मौका हो सकता है। Vivo का Vivo V60 इन दिनों Flipkart पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। इस फोन की असल कीमत ₹41,999 है, लेकिन अभी इस पर ₹8012 की फ्लैट छूट मिल रही है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स के जरिए ग्राहक अतिरिक्त ₹1700 तक की बचत कर सकते हैं।
Vivo ने इस साल की शुरुआत में अपनी नई V70 Series लॉन्च की थी, जिसके बाद अब कंपनी पुराने मॉडल्स पर शानदार ऑफर्स दे रही है। ऐसे में Vivo V60 उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, खास बात यह है कि ग्राहक EMI ऑप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं, जहां मात्र ₹1664 प्रति महीने देकर 24 महीनों में इस फोन को खरीदा जा सकता है।
फीचर्स की बात करें तो Vivo V60 में 6.77-inch की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसकी ब्राइटनेस 5000 निट्स तक जाती है, परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, फोन में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।
कैमरा और बैटरी के मामले में भी यह फोन काफी दमदार है। इसमें ZEISS के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ), 50MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है, वहीं सेल्फी के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
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