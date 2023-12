Best Soundbars under 2500 on Amazon: साउंडबार का क्रेज बाजार में तेजी से बढ़ रहा है। अब ज्यादातर लोग गाने सुनने और फिल्म देखने के लिए घर में इन ही साउंडबार का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप अपने लिए अच्छी साउंड वाला साउंडबार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको यहां Amazon पर उपलब्ध 2500 से कम के साउंडबार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी के साथ किया जा सकेगा। चलिए जानते हैं इन साउंडबार के बारे में।

Quantum Soundbar

इस साउंडबार को अमेजन से 2 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। इस स्पीकर में कॉलिंग के लिए इन-बिल्ट माइक दिया गया है। इसका साउड आउटपुट 16W का है। कनेक्टिविटी के लिए साउंडबार में ब्लूटूथ, यूएसबी, एसडी कार्ड स्लॉट और ऑक्स मिलता है। इसकी बैटरी फुल चार्ज में 10 घंटे तक चलती है। इसे टीवी, मोबाइल, पीसी, टैबलेट और लैपटॉप से कनेक्ट किया जा सकता है।

Portronics Radian

इस साउंडबार की कीमत 2,098 रुपये है। इस स्पीकर का डिजाइन शानदार है। इसके फ्रंट में मल्टीकलर LED कलर लाइट लगी है। शानदार साउंड प्रोड्यूस करने के लिए साउंडबार में 16W की पावर दी गई है। इसमें इन-बिल्ट माइक भी है, जिसके जरिए कॉलिंग की जा सकती है। इसके साथ Portronics का ब्लूटूथ स्पीकर फ्री मिलता है। इसमें जंबो बैटरी से लेकर FM रेडियो तक का सपोर्ट दिया गया है।

Blaupunkt SBA20

इस ब्लूटूथ साउंडबार में 52mm के ड्राइवर और 2000mAh की बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज 7 घंटे तक चलती है। इसमें एचडी साउंड के साथ कंट्रोल बटन मिलते हैं। इसकी कीमत 2,348 रुपये है। इसके साथ Blaupunkt का पोर्टेबल स्पीकर फ्री मिल रहा है।

pTron Jazz 2.0

पीट्रॉन के इस साउंडबार का प्राइस 2,499 रुपये है। इसे अमेजन से खरीदा जा सकता है। इसमें जबरदस्त साउंड के लिए 50mm के पावरफुल डुअल ड्राइवर दिए गए हैं। इसका साउंड आउटपुट 40W है। इसमें LED इंडिकेटर दिया गया है। इसके अलावा, साउंडबार में ऑन-ऑफ पावर, म्यूट और वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। साथ ही, इसमें Equalizers और कई साउंड मोड्स मिलते हैं।