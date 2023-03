Samsung Galaxy A54 और Samsung Galaxy A34 स्मार्टफोन्स को पिछले दिनों कंपनी ने अपने लेटेस्ट मिड-रेंज डिवाइस के रूप में लॉन्च किया है। आज से इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की पहली सेल भारत में शुरू हो गई है। इन स्मार्टफोन्स को आप Flipkart, Samsung व अन्य रिटेल आउटलेट्स के जरिए खरीद सकते हैं। खूबियों की बात करें, तो यह दोनों ही 5G स्मार्टफोन 120Hz डिस्प्ले के साथ आते हैं। इनमें IP57 रेटिंग दी गई है। दोनों ही फोन में 5000mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानतें हैं फोन की कीमत, सेल ऑफर्स और स्पेसिफिकेशन्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Samsung Galaxy A34 5G का सस्ता 6GB RAM वेरिएंट जल्द होगा लॉन्च, बजट में होगी कीमत!

Samsung Galaxy A54 5G स्मार्टफोन के 8GB RAM +128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। इसका एक 8GB RAM +256GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत 40,999 रुपये है। सेल ऑफर्स की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन खरीदे पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर के तहत फोन पर 2500 रुपये का ऑफ भी दिया जा रहा है।

वहीं, दूसरी ओर Samsung Galaxy A34 5G के 8GB RAM +128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये रखी गई है। फोन के 8GB RAM +256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। इस फोन पर भी बैंक कार्ड के जरिए 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के तहत 2500 रुपये का ऑफ मिलेगा।

