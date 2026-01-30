43 inch Smart TV Under 17000 on Amazon: बेहतर पिक्चर और साउंड वाले बेस्ट टीवी, कीमत 17 हजार से कम

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 30, 2026, 11:36 AM (IST)
43 inch Smart TV Under 17000 on Amazon: आपके घर में लगा टीवी पुराना हो गया है और अब नया लेने का मन बना रहे हैं, लेकिन बजट ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहां 43 इंच वाले स्मार्ट टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत 17 हजार से कम है। इन स्मार्ट टीवी में आपको एचडी स्क्रीन और Android प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे आप टीवी पर ओटीटी (OTT) ऐप के जरिए लेटेस्ट वेब सीरीज व मूवी देख पाएंगे। इनमें आपको शानदार साउंड मिलेगी। साथ ही, ब्लूटूथ, वाईफाई और एचडीएमआई जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलेंगे। और पढें: Reliance Digital की धमाकेदार सेल, फोन से लेकर स्मार्ट टीवी और होम एप्लायंसेज, हर प्रोडक्ट पर मिलेगा जबरदस्त ऑफर
VW OptimaX Series के इस टीवी में 43 इंच की QLED स्क्रीन है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज और व्यूइंग एंगल 178 डिग्री है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी और वाईफाई दिया गया है। इसमें फोन कनेक्ट करने के लिए Miracast के साथ-साथ Prime Video, Youtube और Zee5 जैसे ओटीटी ऐप का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, टीवी में क्वाड कोर प्रोसेसर और स्टीरियो सराउंड वाले स्पीकर दिए गए हैं। इसकी कीमत 13,499 रुपये है। इसे अमेजन से खरीदा जा सकता है। इस पर 475 रुपये की ईएमआई मिल रही है। और पढें: Samsung Smart TV सिर्फ 13,990 रुपये में खरीदें, Amazon-Flipkart नहीं यहां के ऑफर ने मचाई लूट
Kodak ने इस टीवी में 43 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 1920 x 1080 पिक्सल है। बेहतर साउंड के लिए टीवी में 40 वॉट का साउंड आउटपुट और सराउंड साउंड का सपोर्ट दिया गया है। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और एंड्रॉइड टीवी जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मलते हैं। इसके साथ OTT का एक्सेस भी दिया गया है। इसकी असल कीमत 19,999 रुपये है। अमेजन से इसे 14,499 रुपये में घर लाया जा सकता है। इस पर 510 रुपये की EMI मिल रही है।
Foxsky की फ्रेमलेस सीरीज के इस टीवी में 43 इंच का डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर टीवी में OTT ऐप का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ गूगल टीवी ओएस, वाईफाई और स्क्रीन मिरर की सुविधा मिलती है। इसकी साउंड बेहद पावरफुल है। इस पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है। इसकी कीमत 16,999 रुपये है। इस पर 598 रुपये की EMI मिल रही है।
