Amazon World Cup Sale: स्मार्ट टीवी पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट, सस्ते में खरीदें 55 इंच तक के Smart TVs

Amazon World Cup Sale: अमेजन सेल के दौरान स्मार्ट टीवी पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। सेल के दौरान 55 इंच तक के टीवी को सस्ते में खरीदें।

Published By: Manisha | Published: Feb 02, 2026, 03:13 PM (IST)

Amazon World Cup Sale शुरू हो चुकी है, जो कि 5 फरवरी तक जारी रहेगी। सेल के दौरान स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार डील व डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप अपने लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए ही है। सेल के दौरान स्मार्ट टीवी पर 65 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। यहां देखें सेल के दौरान मिलने वाली टॉप डील्स। news और पढें: Oppo Find X9 Pro हुआ 7500 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 7500mAh बैटरी

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1 को Amazon से 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 59,999 रुपये लिस्ट है। सेल के दौरान टीवी पर 58 प्रतिशत तक का ऑफ मिल रहा है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए इस टीवी पर अलग से 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में कंपनी 55 इंच का 4K डिस्प्ले देती है। ऑडियो के लिए 30W साउंड आउटपुट मौजूद है। news और पढें: 6000 के फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा Samsung Galaxy S25 Plus 5G, खरीदने के लिए यहां करें Order

Toshiba 126 cm (50 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 50C350NP (Black)

Toshiba 126 cm (50 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 50C350NP (Black) को Amazon से 25,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 48,999 रुपये लिस्ट है। सेल के दौरान टीवी पर 47 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए इस टीवी पर भी अलग से 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में 50 इंच का 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलता है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें 24W साउंड आउटपुट मौजूद है। यह टीवी Google TV पर काम करता है।

Hisense 139 cm (55 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E6N (Black)

Hisense 139 cm (55 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E6N (Black) को अमेजम से 30,99 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टीवी की कीमत साइट पर 53,999 रुपये लिस्ट है, जिस पर अभी 43 प्रतिशत का ऑफ मिल रहा है। साथ ही HDFC बैंक कार्ड के जरिए टीवी पर अलग से 2000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलता है। इस टीवी में 55 इंच तक का 4K डिस्प्ले दिया गया है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें 24W स्पीकर दिया गया है। टीवी में आपको Netflix, YouTube, Prime Video, Hotstar, SonyLiv, Hungama, JioCinema, Zee5, Eros Now जैसे ओटीटी ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है।