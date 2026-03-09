iPhone Air हो गया सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा धमाकेदार डिस्काउंट

Amazon की Electronics Premier League 2026 सेल में ग्राहकों के लिए बड़े डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। इस सेल में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कैमरा और ऑडियो डिवाइस जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है, हर बड़ी सेल की तरह इस बार भी स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले ऑफर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं, खास बात यह है कि इस सेल में Apple iPhone Air पर भी बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे यह प्रीमियम फोन अब पहले से काफी सस्ती कीमत में खरीदा जा सकता है।

डिस्काउंट और बैंक ऑफर

इस सेल के दौरान iPhone Air पर 29,400 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। भारत में इस फोन की लॉन्च कीमत 1,19,900 रुपये थी, लेकिन फिलहाल Amazon पर यह फोन करीब 93,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफर का फायदा उठाकर ग्राहक और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं। अगर आप HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से EMI पर पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त 3000 रुपये की छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है तो आप उसे एक्सचेंज करके कीमत को और कम कर सकते हैं।

फीचर्स और कैमरा

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Apple iPhone Air को कंपनी ने काफी पावरफुल फीचर्स के साथ पेश किया है। यह स्मार्टफोन A19 चिपसेट पर चलता है, जो इसे तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। फोन में 6.5-inch की OLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके साथ ही इसमें ProMotion टेक्नोलॉजी और 3000 निट्स तक पीक आउटडोर ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP का Fusion कैमरा दिया गया है। वहीं फ्रंट में 18MP का कैमरा दिया गया है।

डिजाइन और कलर्स

इसके अलावा यह फोन डिजाइन के मामले में भी काफी खास है। Apple iPhone Air की मोटाई सिर्फ 5.6mm है, जिससे यह कंपनी का सबसे स्लिम iPhone माना जा रहा है। फोन का वजन लगभग 165 ग्राम है, जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना भी आसान रहता है। इसमें Action Button और Camera Control Button जैसे नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ ही फोन में USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो यह स्मार्टफोन Space Black, Cloud White, Light Gold और Sky Blue जैसे शानदरा कलर्स में उपलब्ध है।