Redmi Note 17 5G की भारत में सेल शुरू, जानें कहां से खरीदें और क्या मिलेंगे ऑफर्स

Redmi Note 17 5G अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। ये स्मार्टफोन पिछले हफ्ते नई Note सीरीज के पहले मॉडल के तौर पर लॉन्च हुआ था। फोन की शुरुआती कीमत 27,999 रुपये है। कंपनी ने इसे 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट में पेश किया है। वहीं 8GB RAM वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये रखी गई है। फोन Arctic Blue, Dark Night और Starlight Purple कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। ग्राहक इसे Amazon और Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। खास ऑफर के तहत SBI, Axis Bank और Kotak क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 3000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Display & Software

Redmi Note 17 5G में 6.9 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजॉल्यूशन 1080×2396 पिक्सल है और स्क्रीन 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले में 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है। फोन में HyperOS 3 दिया गया है, जो Android 16 पर आधारित है। कंपनी ने इस फोन के लिए चार साल तक OS अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। डुअल-सिम सपोर्ट वाले इस फोन में बेहतर हीट मैनेजमेंट के लिए 10,416 वर्ग मिलीमीटर का वेपर चैंबर भी मिलता है।

Processor & Camera

परफॉर्मेंस के लिए Redmi Note 17 5G में 4nm प्रोसेस पर बना Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट दिया गया है। यह इस प्रोसेसर के साथ आने वाले शुरुआती स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन में 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। आपको बता दें स्टोरेज को microSD कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पीछे डुअल कैमरा सिस्टम मिलता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ दिया गया है। इसके अलावा एक सेकेंडरी कैमरा भी मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

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Battery

Redmi Note 17 5G में 8000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, यह फोन एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकता है। फोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और इसमें 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। इसका इस्तेमाल दूसरे डिवाइस को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। फोन का वजन करीब 225 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.4mm है। डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए इसे IP65 रेटिंग मिली है।