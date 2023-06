Realme 11 Pro 5G Series को इस महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था। सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन Realme 11 Pro और Realme 11 Pro+ 5G आए हैं। लॉन्च के साथ-साथ ही फोन की अर्ली एक्सेस सेल शुरू हुई थी। अब आज यानी 15 जून को Realme 11 Pro+ 5G की पहली सेल है। पहली सेल में चुनिंदा बैंक के कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों को हजारों का डिस्काउंट भी मिलेगा। स्मार्टफोन की सेल डिटेल, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - 200MP कैमरा और 100W फास्ट चार्जिंग के साथ Realme 11 Pro+ भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें फर्स्ट लुक

Realme 11 Pro+ 5G की पहली सेल 15 जून को दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी। सेल में HDFC, ICICI और SBI बैंक के कार्ड पर 2000-2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही, पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 2000 रुपये का ऑफ भी है। स्मार्टफोन को आप ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं।

कीमत की बात करें तो Realme ने अपने इस लेटेस्ट 5G फोन को 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत में उतारा है। इसमें 8GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं, टॉप 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन Sunrise Beige, Astral Black और Oasis Green में आता है।

And here it is! The early access sale begins today at 6PM. The #realme11ProPlus5G starting 27,999 and the #realme11Pro5G starting at 23,999! #200MPzoomToTheNextLevel

Grab the masterpiece today! pic.twitter.com/1O6CddKzNJ

— realme (@realmeIndia) June 8, 2023