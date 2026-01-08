Portable Heater under 1000 on Amazon: ऑफिस और घर के लिए परफेक्ट हैं ये हीटर, कीमत 1000 से कम

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 08, 2026, 11:57 AM (IST)
Portable Heater under 1000 on Amazon: Delhi-NCR में कड़ाके की ठंड जारी है। सर्द हवाओं के चलते तापमान काफी हद तक गिर गया है। रोजाना ऑफिस जाने वाले लोगों को बढ़ती ठंड के साथ घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खुद को भीषण ठंड में सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पोर्टेबल हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके आसपास की जगह जल्दी गर्म हो जाएगी और आपको अच्छी गर्माहट का अहसास होगा। हम आपको यहां चुनिंदा हीटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत 1000 से कम है। इन्हें Amazon से खरीदा जा सकता है।
कैम्प हीटर ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है। इस हीटर का डिजाइन का कॉम्पेक्ट है, जिससे इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें सुरक्षा के लिए लोहे की ग्रिल लगाई गई है। इसमें ओवरहीट से प्रोटेक्शन मिलता है। यह बिजली की भी कम खपत करता है। इसके इस्तेमाल से ठंड से राहत पाई जा सकती है। इसकी कीमत 699 रुपये है। इसे अमेजन से अलग-अलग कलर में खरीदा जा सकता है।
शॉपिंग साइट अमेजन पर मिल रहा यह हीटर बेहद शानदार है। इसका पावर आउटपुट 800 वॉट है। इसे इलेक्ट्रिक बॉर्ड में आसानी से कनेक्ट करके रूम व वर्क प्लेस को गर्म किया जा सकता है। इससे आपको कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छी बात है कि यह बिजली की बचत करता है। इसकी कीमत 995 रुपये है। इस पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है।
इस वॉल-माउंटेड इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल घर से लेकर दफ्तर तक में किया जा सकता है। यह आम हीटर की तुलना में काफी अलग है। इसके टॉप पर फ्लेम बनी है, जो हीट का अहसास देती है। इसमें 360 डिग्री घुमने वाली रिंग लगी है, जिससे आप इसे किसी भी दिशा में घुमाकर इस्तेमा कर सकते हैं। इसमें डिजिटल डिस्प्ले भी है। इसमें एनर्जी सेविंग और फास्ट हीटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत अमेजन पर 999 रुपये है।
