OnePlus 12 की पहली सेल आज, जानें कीमत और ऑफर्स

OnePlus 12 स्मार्टफोन की सेल भारत में आज 30 जनवरी से शुरू हो गई है। इस फोन को पिछले हफ्ते OnePlus 12R के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो वनप्लस 12 फोन 6.82 इंच Quad HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 16GB RAM और 512GB तक की स्टोरेज मिलती है। फोन में 50MP का मेन और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 5400mAh की है, जिसके साथ 100W SuperVOOC और 50W AirVOOC वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और सेल ऑफर्स की पूरी डिटेल्स।

भारत में OnePlus 12 की सेल आज 30 जनवरी दोपहर 12 बजे से Amazon India वेबसाइट और OnePlus India की वेबसाइट शुरू हो गई है। कीमत की बात करें, तो फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है। वहीं, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये है। इस फोन में Flowy Emerald और Silky Black कलर ऑप्शन मिलते हैं।

The wait is over!

Experience #SmoothBeyondBelief with the #OnePlus12

Sale starts tomorrow at 12 PM! pic.twitter.com/0mdBTij3Mr

— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 29, 2024