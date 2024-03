Laptop under 25000 to buy in India March 2024: इस समय भारतीय बाजार में कई कंपनियों के लैपटॉप हैं। आप बजट रेंज से लेकर गेमिंग तक, कई लैपटॉप्स को खरीद सकते हैं। लोगों के पास लाखों की कीमत वाले लैपटॉप खरीदने का ऑप्शन भी है। हालांकि, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करने या थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करने के लिए कम कीमत में अच्छे फीचर्स वाले लैपटॉप की तलाश में है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां अमेजन पर 25 हजार रुपये से कम वाले लैपटॉप बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं।

Asus के इस लैपटॉप में 15.6 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। लैपटॉप Dual Core Intel Celeron N4020 प्रोसेसर के साथ आता है। लैपटॉप Windows 11 के साथ आता है। इसका वजन 1.8 किलोग्राम है। इसमें 4GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है।

इसमें 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm ऑडियो जैक, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C और 2x USB 2.0 Type-A पोर्ट दिए गए हैं। इसकी कीमत 24,500 रुपये है। अमेजन से इसे 1,188 रुपये की मासिक किस्त पर भी खरीद सकते हैं। HDFC बैंक के कार्ड पर 2000 की छूट भी है।

Lenovo के इस लैपटॉप में 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 1920 x 1080 है। लैपटॉप में 8GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। लैपटॉप Windows 11 पर रन करता है। इसका वजन 1.7 किलोग्राम है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर दिया गया है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें कई पोर्ट दिए गए हैं। लैपटॉप की कीमत 22,199 रुपये है। इसे 1,076 रुपये की मासिक किस्त पर खरीद सकते हैं। HDFC बैंक के कार्ड पर 1500 रुपये की छूट है।

HP 255 G9 Ryzen 3 लैपटॉप Dual Core AMD Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 8GB RAM के साथ 512GB तक स्टोरेज दिया गया है। इसका वजन 1.47 किलोग्राम है। लैपटॉप 15.6 इंच के HD डिस्प्ले से लैस है। यह थिन लैपटॉप ब्लैक कलर में आता है। इसकी कीमत 24,929 रुपये है। इसे अमेजन से 1,209 रुपये की मासिक किस्त पर खरीद सकते हैं। HDFC बैंक के कार्ड पर 1500 का सीधा डिस्काउंट भी है।