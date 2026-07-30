iQOO Z11 Lite 5G: आज से पहली सेल शुरू, यहां जानें कीमत और ऑफर्स

Edited by Ashutosh Ojha |Published: Jul 30, 2026, 12:16 PM (IST)
iQOO के लेटेस्ट स्मार्टफोन iQOO Z11 Lite 5G की आज यानी 30 जुलाई को पहली सेल है। यह सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon पर दोपहर 12 बजे से लाइव हो चुकी है। टॉप फीचर्स की बात करें, तो इस मोबाइल फोन में सोनी का 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फास्ट चार्जिंग से लैस 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं आईकू फोन की कीमत, उस पर मिलने वाले ऑफर और फीचर्स… और पढें: iQOO Z11 Lite 5G फोन 6500mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, बजट में है कीमत
इस फोन में 6.74 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और टियरड्रॉप नॉच मिलती है। इसके साथ फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। और पढें: iQOO Z11 5G और iQOO Z11 Lite 5G जल्द हो सकते हैं लॉन्च, IMEI डेटाबेस में दिखें, लीक में हुआ खुलासा
यह स्मार्टफोन Android 16 से लैस OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। कंपनी ने इसके लिए 2 साल के Android OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।
वीडियो रिकॉर्ड करने और शानदार फोटो क्लिक करने के लिए आईकू के इस मोबाइल फोन में 50MP Sony प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है।
यह मोबाइल फोन 6500mAh की बड़ी बैटरी से लैस है। इसको 44 वॉट फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा, बायपास चार्जिंग और वायर्ड रिवर्स चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसे IP65 की डस्ट व स्प्लैश रेटिंग, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और SGS 5-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी मिला है। इसमें वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
अंत में बताते चलें कि भारतीय बाजार में दो ऐसे स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिनसे आईकू के iQOO Z11 Lite 5G को जोरदार टक्कर मिल सकती है। वो हैं Motorola Edge 50 Fusion और Samsung Galaxy A26 5G। सबसे पहले मोटो पर नजर डालें, तो इस मोबाइल फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसमें Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर है। इसकी शुरुआती कीमत ऑफिशियल वेबसाइट पर 20,999 रुपये है, लेकिन Flipkart पर 128 GB स्टोरेज वाला मॉडल 18,999 रुपए में मिल रहा है।
सैमसंग गैलेक्सी A26 5G में 5000 mAh की बैटरी लगी है। जो 25W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें Samsung Exynos 1380 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसमें 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट मिलता है। यह एंड्रॉइड 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 24999 रुपये है।