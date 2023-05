Infinix Smart 7 HD की पहली सेल आज, जानें मिलने वाले ऑफर्स

Infinix Smart 7 HD First Sale: बजट स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी इनफिनिक्स ने पिछले साल के आखिर में Smart 7 HD स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल आज यानी 4 मई को आयोजित किया जाएगा। यह फोन भारत में इस साल की शुरुआत में आए Infinix Smart 7 का अपग्रेड वर्जन है यानी यूजर्स को इस फोन में बेस मॉडल के मुकाबले बेहतर हार्डवेयर फीचर्स मिलेंगे। इस फोन में 5000mAh बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। Also Read - Infinix Smart 7 HD भारत में लॉन्च, कम दाम में मिल रहे शानदार फीचर्स

Infinix Smart 7 HD एक ही स्टोरेज वेरिएंट – 2GB RAM + 64GB में आता है। फोन की कीमत 5,999 रुपये है। इस फोन को तीन कलर ऑप्शन- Ink Black, Jade White और Silk Blue में खरीद सकते हैं। पहली सेल में इस फोन की खरीद पर 10 प्रतिशत यानी 600 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसे 4 मई को 5,399 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस फोन पर EMI ऑफर भी दिया जा रहा है। इसे 211 रुपये की शुरुआती EMI पर घर ला सकते हैं। Also Read - Infinix Smart 7 HD भारत में 28 अप्रैल को होगा लॉन्च, 5000mAh बैटरी जैसे मिलेंगे धांसू फीचर्स

The massive 5000mAh battery on the all new Infinix SMART 7 HD is enough for you to keep going for a full day, and then some more! 😍

The Infinix SMART 7 HD goes on sale starting tomorrow 12PM, only on @Flipkart 🔥

Know more: https://t.co/zzRuVa5ahY#InfinixSmart7HD pic.twitter.com/1CyAwzS1Z8

— Infinix India (@InfinixIndia) May 3, 2023