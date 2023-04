Infinix Smart 7 HD भारत में लॉन्च, कम दाम में मिल रहे शानदार फीचर्स

Infinix Smart 7 HD स्मार्टफोन आज यानी 28 अप्रैल को भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इसे चार कलर ऑप्शन में पेश किया है। फोन को लॉक-अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। बड़े डिस्प्ले के साथ इस नए स्मार्टफोन में कंपनी ने 5000mAh की बैटरी दी है। इसके अलावा, भी Infinix Smart 7 HD कई अच्छे स्पेसिफिकेशन से लैस है। आइये, फोन की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन से लेकर सेल डेट तक, सारी डिटेल नीचे से पढ़ते हैं। Also Read - Infinix Smart 7 HD भारत में 28 अप्रैल को होगा लॉन्च, 5000mAh बैटरी जैसे मिलेंगे धांसू फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका पीक ब्राइटनेस 500 nits तक है। फोन Android 12 पर बेस्ड XOS 12 पर रन करता है। फोन में माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, सिम 2 और सिम 1 स्लॉट मिल रहे हैं। फोन Octa Core AI प्रोसेसर से लैस है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक साइड में 8MP Dual AI कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ ही, LED फ्लैश लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में LED फ्लैश के साथ 5MP का कैमरा मिल रहा है। स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी से लैस है।

इसके अलावा, Infinix Smart 7 HD में 4GB तक RAM (2GB फिजिकल + 2GB वर्चुअल) और 64GB स्टोरेज दिया गया है। इसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इस नए फोन में कंपनी ने फेस अनलॉक फीचर और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ कई शानदार फीचर्स दिए हैं।

स्मार्टफोन चार कलर ऑप्शन Silk Blue, Green Apple, Ink Black और Jade White में आया है। कंपनी ने इसे 5,999 रुपये में लॉन्च किया है। हालांकि, स्मार्टफोन की स्पेशल लॉन्च कीमत 5,399 रुपये है। फोन की सेल से ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 4 मई दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी।

Get ready to experience a Toofan again with the Infinix Smart 7 HD 😎

Featuring a premium wave pattern design, up to 4GB RAM, 64GB Storage, Fingerprint scanner & more. All at a price of just Rs. 5,399! 🤯

Sale starts 4th May, on @Flipkart

Know more: https://t.co/zzRuVa5ahY pic.twitter.com/6p4HAlGgPz

— Infinix India (@InfinixIndia) April 28, 2023