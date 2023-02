Google Pixel 7 कंपनी का प्रीमियम डिवाइस है, जिसे अभी आप Flipkart के माध्यम से बेहद ही सस्ते दाम में घर ला सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में आपको 6.3 इंच का Full HD+ OLED Always on Display डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, यह फोन Google Tensor G2 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन का मेन कैमरा 50ML का है। वहीं, इसकी बैटरी 4270mAh की है। Also Read - Flipkart Mobile Bonanza Sale में सस्ता मिल रहा Google Pixel 7, पाएं 7000 रुपये का सीधा डिस्काउंट

डिस्काउंट ऑफर्स की बात करें, तो अभी Google Pixel 7 स्मार्टफोन Flipkart पर 56,999 रुपये की कीमत में लिस्ट है। यह दाम फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। हालांकि, इसके साथ कंपनी फोन पर ICICI बैंक कार्ड के साथ 7,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

इतना ही नहीं गूगल पिक्सल 7 फोन पर ई-कॉमर्स जाइंट एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। पुराने फोन के बदले के यूजर्स को इस फोन पर 21,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इस हिसाब से फोन पर पूरे 28,999 रुपये तक की बचत होगी। यानी इस फोन को आप 30,000 रुपये से कम की कीमत में यानी 28,999 रुपये में खरीद सकेंगे।

गूगल पिक्सल 7 स्मार्टफोन में 6.3 इंच का Full HD+ OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 2400 x 1080 है। डिवाइस में Always on Display फीचर को सपोर्ट करता है। साथ ही फोन के डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके अलावा, गूगल पिक्सल 7 फोन Google Tensor G2 चिपसेट से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM व 128GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन के बैक साइड में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का मेन कैमरा और 12MP का दूसरा सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 10.8MP का कैमरा दिया गया है।

Google Pixel 7 फोन में 4270mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, फोन Android 13 पर रन करता है। चार्जिंग के लिए फोन में USB Type-C पोर्ट दिया गया है।