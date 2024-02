Gaming Laptop under 50,000 to buy in India: भारतीय बाजार में कई गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं। HP से लेकर ASUS तक, कई कंपनियां के गेमिंग लैपटॉप बाजार में आते हैं। हालांकि, इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। आज हम 50 हजार से कम वाले लैपटॉप्स के बारे में बताने वाले हैं। इन पर अमेजन कई ऑफर्स भी दे रहा है। लैपटॉप दमदार प्रोसेसर और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के साथ आते हैं। आइये, जानते हैं।

Gaming Laptop under 50000 to buy in India

HP के इस लैपटॉप में AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ AMD 4GB Radeon RX 6500M ग्राफिक्स मिलता है। इस लैपटॉप में 15.6 इंच का Full HD IPS डिस्प्ले दिया गया है। लैपटॉप 8GB RAM के साथ 512GB स्टोरेज दिया गया है। यह Windows 11 पर रन करता है। इसका वजन 2.29 किलोग्राम है। इसकी कीमत 46,999 रुपये है। SBI के कार्ड पर 1500 रुपये तक की छूट है।

इस AI पावर्ड गेमिंग लैपटॉप में 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। लैपटॉप 8GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। यह Windows 11 पर रन करता है। लैपटॉप का वजन 2.30 किलोग्राम है। लैपटॉप Intel Core i5-11400H 11th Gen प्रोसेसर के साथ आता है। इसकी कीमत 49,990 रुपये है। OneCard Credit पर 1200 रुपये का डिस्काउंट है।

Lenovo के इस गेमिंग लैपटॉप में 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। लैपटॉप में 8GB RAM के साथ 512GB स्टोरेज मिलता है। यह Windows 11 पर रन करता है। इसका वजन 2.25 किलोग्राम है। लैपटॉप Intel Core i5-11320H प्रोसेसर के साथ आता है। इसकी कीमत 50 हजार से थोड़ी ज्यादा 51,990 रुपये है। हालांकि, OneCard Credit कार्ड पर 2250 रुपये की छूट है। ऑफर के साथ लैपटॉप 50 हजार से कम में मिल रहा है।

इन सभी लैपटॉप्स को No Cost EMI पर भी खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं, लैपटॉप्स को बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं।