Facial Steamer under 500 on Amazon: सर्दी के मौसम में सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं लोगों को काफी परेशान करती है। अगर आप भी सर्दी के मौसम में अक्सर सर्दी-जुकाम जैसी दिक्कतों का सामना करते हैं, तो एक डिवाइस आपको हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। यह है फेशियल स्टीमर। फेशियल स्टीमर का इस्तेमाल कोविड-19 के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि, आम कोल्ड-कफ के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल करके अपनी बंद नाक व गला खोल सकते हैं। इतना ही नहीं फेशियल स्टीमर का इस्तेमाल केवल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए ही सीमित नहीं बल्कि ब्यूटी पर्पस के लिए भी किया जाता है। यहां देखें 500 से कम में आपने वाले बेस्ट ऑप्शन, जिन्हें आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके तुरंत घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

MEDTECH Steam Inhaler VAP 01 Steam Vaporizer Machine

MEDTECH Steam Inhaler VAP 01 Steam Vaporizer Machine को Amazon से 372 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फेशियल स्टीमर सर्दी के मौसम में काफी काम का साबित होता है। सर्दी-जुकाम के दौरान आप फेशियल स्टीम लेकर बंद नाक से छुटकारा पा सकते हैं।

Case Plus 2024 Nano-Cure Facial Steamer & Medical Steam

Case Plus 2024 Nano-Cure Facial Steamer & Medical Steam को अमेजन से 349 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फेशियल स्टीमर सर्दी के मौसम में काफी काम का साबित होता है। इस स्टीमर का इस्तेमाल हेल्थ के साथ-साथ ब्यूटी के लिए भी किया जा सकता है।

Dr. Korpet steamer for cold and cough, vaporizer steamer

Dr. Korpet steamer for cold and cough, vaporizer steamer की कीमत अमेजन पर 650 रुपये लिस्ट है, लेकिन इसे 57 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 279 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस स्टीमर के साथ 3 अटैचमेंट दी गई है।

Control D all in one steamer inhaler vaporizer for cold and cough

Control D all in one steamer inhaler vaporizer for cold and cough की कीमत अमेजन पर 499 रुपये लिस्ट है, लेकिन इसे 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 249 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस स्टीमर का इस्तेमाल भी आप बंद नाक व गला खोलने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, इसका इस्तेमाल ब्यूटी पर्पस के लिए भी किया जाता है। फेशियल के बाद आप फेस को स्टीम देने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं।