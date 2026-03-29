Best 1 Ton AC with 5 Star rating: गर्मी के आते ही हर घर में AC ऑन हो जाता है। एसी आपको भीड़ण गर्मी से तो निजात दिलाता है, लेकिन एसी चलाने की वजह से बिजली के बिल पर मार झेलनी पड़ती है। अगर आप गर्मी के मौसम में बढ़े हुए बिजली बिल के डर से बहुत कम एसी चलाते हैं, तो अब रूक जाइए। नया एसी खरीदने हुए सिर्फ एसी की कीमत ही नहीं बल्कि उसके साथ मिलने वाली रेटिंग पर भी फोकस करना चाहिए। जितनी कम रेटिंग वाला एसी आप घर लाएंगे, उतना ही ज्यादा बिजली का बिल आपके घर आने वाला है। ऐसे में कोशिश करें कि जब भी एसी खरीदें तो 5 स्टार रेटिंग वाला ही एसी घर लाएं। 5 स्टार रेटिंग वाला एसी कम से कम बिजली की खपत करता है और बिजली का बिल भी कम आता है। और पढें: Vivo V60e 5G का दाम 2500 रुपये तक हुआ कम, भूलकर भी मिस न करें सुनहरी डील

Panasonic 1.0 Ton 5 Star, New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC

Panasonic 1.0 Ton 5 Star, New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC को Amazon से 39,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 55,000 रुपये लिस्ट है। इस एसी पर बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह 1 टन का एसी है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। 5 स्टार रेटिंग के साथ कंपनी दावा करती है कि इसके साथ आपका बिजली बिल कम से कम आएगा। ऐसे में आप बिना किसी डर से आराम से एसी की हवा खा सकते हैं। कंपनी ने एसी में Copper Condenser Coil दिया है, जो कम मैनटेनेंस पर बेहतर कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसमें प्रीमियम Wi-Fi Inverter Smart Split AC फीचर दिया गया है। और पढें: Amazon: जून-जुलाई की भीषण गर्मी में आपके कमरे को कश्मीर बना देंगे ये AC, कीमत 35 हजार से कम

Blue Star 1 Ton 5 Star,Wi-Fi Smart Inverter Split AC

Blue Star 1 Ton 5 Star,Wi-Fi Smart Inverter Split AC को 34,790 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस एसी पर 500 रुपये कूपन भी मिल रहा है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए इसे 1500 रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह भी 1 टन एसी है, जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। यह एसी भी कम बिजली की खपत करता है। यह 110 sq.ft कमरे को ठंडा करने में मदद करता है।

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LG 1 Ton 5 Star Dual Inverter Split AC

LG 1 Ton 5 Star Dual Inverter Split AC को अमेजन से 36,290 रुपये में खरीद सकेंगे। इस पर भी बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा। यह भी 1 टन के साथ 5 स्टार रेटिंग के साथ आने वाला एसी है। इस एसी में I Convertible 6-in-1 Cooling मोड मिलता है। इसमें HD Filter with Anti-Virus Protection फीचर्स भी मौजूद है।