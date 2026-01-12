Amazon Sale: ई-कॉमर्स सेल के दौरान अक्सर लोगों की नजर सिर्फ स्मार्टफोन डील्स पर ही होती है। हालांकि, कई बार ई-कॉमर्स जाइंट स्मार्ट टीवी अप्लाइंसेस पर भी धमाकेदार डील्स लेकर आती है, जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलती। अगर आप अपने घर के लिए कम दाम में नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे थे, तो अमेजन आपके लिए कई शानदार डील्स लेकर आया है। अमेजन सेल के दौरान आप स्मार्ट टीवी को कम से कम दाम में खरीद सकते हैं। देखें ऑफर। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: स्मार्टफोन पर मिलेगा भर-भर के डिस्काउंट, Samsung से लेकर OnePlus के फोन शामिल

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S को Amazon से 7,699 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टवी में 32 इंच HD स्क्रीन मिलती है। ऑडियो के लिए टीवी में 20W साउंड आउटपुट मौजूद है। साथ ही इसमें वाई-फाई, एंड्रॉइड, स्क्रीन मिररिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

को Amazon से 12,497 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टवी में भी आपको 32 इंच HD स्क्रीन मिलेगी। ऑडियो के लिए इसमें 20W साउंड आउटपुट मिलेगा। इतना ही नहीं इस टीवी में Prime Video | Netflix | Disney+ Hotstar | YouTube जैसे ओटीटी ऐप्स का भी एक्सेस मौजूद है। इसके अलावा, टीवी में 12000 से भी ज्यादा ऐप्स को ऐप्स स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

Hisense 108 cm (43 inches) E5Q Series Full HD Smart QLED Google TV 43E5Q (Black)

अगर आप बड़ी स्क्रीन साइज का टीवी खरीदना चाहते हैं, तो 43 इंच साइज का Hisense 108 cm (43 inches) E5Q Series Full HD Smart QLED Google TV 43E5Q (Black) ऑप्शन भी लिस्ट में शामिल है। इस टीवी को आप अमेजन से 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टीवी को बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर अलग से 1500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में 43 इंच 2K डिस्प्ले मिलता है। ऑडियो के लिए इसमें 30W स्पीकर्स मिलते हैं। इस टीवी में भी Netflix, YouTube, Prime Video, Hotstar, SonyLiv, Hungama, JioCinema, Zee5, Eros Now जैसे ओटीटी ऐप्स का एक्सेस मिलेगा।