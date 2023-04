Amazon Premium Electronics Days Sale आज 24 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है, जो कि बुधवार 26 अप्रैल 2023 तक लाइव रहेगी। इस सेल के दौरान आप हाई-क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स को बंपर डील्स व डिस्काउंट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। इस सेल के दौरान आपको 40,000 रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर्स के साथ-साथ No Cost EMI और एक्सचेंज ऑफर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा, IndusInd Bank कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको एक्स्ट्रा 7.5 प्रतिशत तक का ऑफ भी मिलेगा। बता दें, पिछले हफ्ते ई-कॉमर्स जाइंट ने Amazon Accessories Days and Gaming Days sale आयोजित की थी। Also Read - Amazon पर Rs 2000 से कम की नो-कॉस्ट EMI में मिल रहे ये 5 धांसू फोन, देखें लिस्ट

Amazon Premium Electronics Days Sale Bank Offers Details

जैसे कि हमने बताया Amazon Premium Electronics Days Sale के दौरान ग्राहकों को IndusInd Bank कार्ड का इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा 7.5 प्रतिशत 1500 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। हालांकि, इस ऑफर का फायदा आपको 10,000 रुपये से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने पर ही मिलेगा। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर पर आपको 20,000 रूपये तक की छूट मिलेगी। Also Read - Amazon ने AI बेस्ड क्लाउड टूल को किया लॉन्च, कंपनियां खुद के चैटबॉट कर सकेंगी तैयार

Amazon Premium Electronics Days सेल में सस्ते मिल रहे ये प्रोडक्ट्स

लैपटॉप्स- ASUS Zenbook 14 (2023) AMD Ryzen 7 7730U की कीमत यूं तो 1,18,990 रुपये है, लेकिन Amazon सेल में आप इस लैपटॉप को महज 87,990 रुपये में खरीद सकते हैं। Dell Vostro 3420 लैपटॉप की कीमत 83,127 रुपये है, लेकिन इसे आप सेल में सिर्फ 55,990 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर्स के तहत आपको 1500 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core i5 11th Gen की कीमत 80,290 रुपये है, लेकिन सेल में इसे आप 56,937 रुपये में खरीद सकते हैं Also Read - Amazon Prime Video पर दिखेंगे सरकारी स्टूडियोज के शो, छात्रों को भी मिलेगा इंटर्नशिप का मौका

वॉच- Apple Watch SE (2nd Gen) [GPS 44 mm] Smart Watch की कीमत 32,900 रुपये है, लेकिन इसे आप सेल में 28,900 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं, Amazfit GTR Mini Smart Watch को आप सेल में 10,999 रुपये में ले सकते हैं।

हेडफोन- सेल में आप 28,999 रुपये की कीमत वाले Skullcandy SLYR Wired Over-Ear Gaming Headset को सिर्फ 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं, 34,990 रुपये वाल Sony WH-1000XM5 Wireless Headphones को आप 29,990 में खरीद सकते हैं।

कैमरा- अगर आप व्लॉग बनाने के शौकिन हैं और नया कैमरा खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो Sony ZV-1F Vlog Camera को सेल में 46,990 रुपये में खरीद सकते है जिसकी कीमत 50,590 रुपये है।