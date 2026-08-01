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6500mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले OPPO Reno 15 5G पर 5599 का Discount, अभी लपकें धमाकेदार डील

6500mAh battery 50MP camera featured OPPO Reno 15 5G gets huge discount flipkart deal price in india specification: ओप्पो रेनो 15 पर भारी-भरकम डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Aug 01, 2026, 12:15 PM (IST)

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OPPO Reno 15 5G Processor

OPPO Reno 15 5G स्मार्टफोन को क्वालकॉम के Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ लाया गया है। इस फोन की रैम 12 जीबी तक है। इसमें 512 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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OPPO Reno 15 5G Display

कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 6.59 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स और PWM Dimming 3840Hz है। इस पर सुरक्षा के लिए Crystal Shield Glass लगाया गया है।

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OPPO Reno 15 5G Camera

OPPO Reno 15 फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50MP का मेन Sony लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर लगा है। इससे 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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OPPO Reno 15 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस मोबाइल फोन के फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें भी 4के वीडियो शूट करने की सुविधा मिलती है।

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OPPO Reno 15 5G Battery

OPPO Reno 15 फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इस हैंडसेट की डायमेंशन 158×74.83×7.77mm है। इसका वजन 197 ग्राम है।

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OPPO Reno 15 5G Other Detail

ओप्पो रेनो 15 में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। साथ ही, सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

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OPPO Reno 15 5G Price

OPPO Reno 15 ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल क्रमश: 50,999 रुपये व 55,999 रुपये में मिल रहा है।

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OPPO Reno 15 5G Offer

ओप्पो के इस स्मार्टफोन पर 5,599 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करने पर मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 6 महीने के लिए 8400 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 49,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।