6500mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले OPPO Reno 15 5G पर 5599 का Discount, अभी लपकें धमाकेदार डील

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OPPO Reno 15 5G Offer

ओप्पो के इस स्मार्टफोन पर 5,599 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करने पर मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 6 महीने के लिए 8400 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 49,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।