Poco C55 की सेल आज से शुरू होने वाली है। सेल के तहत इसे लॉन्च ऑफर में खरीदने का मौका मिलेगा। एंट्री लेवल के इस स्मार्टफोन में कम दाम में शानदार फीचर्स मिल रहे हैं। पहली सेल में स्मार्टफोन पर डिस्काउंट भी मिलेगा। हालांकि, यह ऑफर चुनिंदा बैंक के कार्ड पर होगा। इसमें दमदार Mediatek Helio प्रोसेसर और लंबे समय तक चलने वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और सेल ऑफर जानने के लिए आगे पढ़ें। Also Read - Smartphone launched this Week under 10000: इस हफ्ते भारत में लॉन्च हुए ये सस्ते स्मार्टफोन

Poco C55 Price and Sale Offer

पोको के इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन की सेल आज यानी 28 फरवरी, 2023 से ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। स्पेशल फर्स्ट डे प्राइस के तहत फोन को बेस वेरिएंट को 8,499 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। आमतौर पर इसकी शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है। Also Read - First Look: 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ Poco C55 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

यह फोन के 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है। वहीं, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले फोन को लॉन्च ऑफर के तहत 9,999 रुपये में खरीद पाएंगे। इसकी कीमत 10,999 रुपये है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1000 रुपये तक की छूट मिलेगी। Also Read - Poco C55 फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 8,499 रुपये से शुरू

फोन के फीचर्स

स्मार्टफोन में 6.71 इंच HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसका पिक्सल रेजलूशन 1650 x 720 है। फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके बैक में 50MP का प्राइमरी और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

इसके अलावा, इस स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसमें चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट दिया गया है।

कंपनी का दावा है कि यह फोन सिंगल चार्ज पर 39 घंटे तक का टॉक-टाइम या 27 घंटे तक वीडियो प्लेटाइम या 10.5 घंटे तक का गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। स्टैंडबाय पर फोन को सिंगल चार्ज पर 28 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी डिवाइस में कई फीचर्स दिए गए हैं।