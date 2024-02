2 in 1 laptops on Amazon: मार्केट में इन दिनों 2 in 1 लैपटॉप्स का काफी ट्रेंड है। इनका इस्तेमाल आप कभी लैपटॉप, तो कभी टैबलेट के तौर पर कर सकते हैं। अगर आप भी इन टैबलेट्स को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Amazon आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। अमेजन पर इन दिनों कई 2 इन 1 लैपटॉप धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे में आप एडवांस फीचर वाले इन लैपटॉप्स को कम से कम दाम में घर ला सकते हैं। अमेजन पर इनकी शुरुआती कीमत 26,990 रुपये है। यहां देखें अमेजन पर मिलने वाले बेस्ट ऑप्शन।

HP Chromebook x360 Intel Celeron N4120

HP Chromebook x360 Intel Celeron N4120 लैपटॉप को आप Amazon से 20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 26,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इस लैपटॉप पर आपको एक्सचेंज ऑफर के तहत 11,950 रुपये तक का ऑफ भी मिलेगा। इसे आप 1,309 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी घर ला सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस लैपटॉप में 14 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। यह Intel Celeron N4120 प्रोसेसर से लैस है।

Chuwi FreeBook 13.5 Inch 2 in 1 Touchscreen Laptop

Chuwi FreeBook 13.5 Inch 2 in 1 Touchscreen Laptop लैपटॉप को आप Amazon से 40 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे आप 1,454 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी घर ला सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस लैपटॉप में 13.5 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। यह Core i3-1215U प्रोसेसर से लैस है, जिसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलती है।

Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel Core i5-1235U 14 WUXGA IPS 2-in-1 Laptop

Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel Core i5-1235U 14 WUXGA IPS 2-in-1 Laptop को आप Amazon से 16 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 66,190 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे आप 3,209 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी घर ला सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस लैपटॉप में 14 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। यह Core i5 प्रोसेसर से लैस है, जिसमें 16GB RAM मिलती है।

Dell Inspiron 7430 2in1 Touch 13th Gen Laptop

Dell Inspiron 7430 2in1 Touch 13th Gen Laptop को आप अमेजन से 25 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 54,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे आप 2,642 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी घर ला सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस लैपटॉप में 14 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। यह लैपटॉप Intel Core i3-1315U प्रोसेसर से लैस है, जिसमें 8GB RAM मिलती है।