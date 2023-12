Xiaomi EV technology: सालों के इंतजार के बाद फाइनली चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वह जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हिकल (EV) टेक्नोलॉजी सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि 28 दिसंबर को Xiaomi EV की अनाउंसमेंट की जाएगी। आपको बता दें, शाओमी की इलेक्ट्रिक कार की खबरें लंबे समय से लीक्स का हिस्सा बनी हुई थी। अब तमाम तरह की लीक्स व अफवाहों पर विराम लगाते हुए खुद कंपनी अपनी इस टेक्नोलॉजी से पर्दा उठाने वाली है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

Xiaomi के CEO और फाउंडर CEO lei jun ने X (Twitter) प्लेटफॉर्म के जरिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। सीईओ ने अपने पोस्ट में एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्ट में कैप्शन दिया गया है कि Xiaomi EV technology गुरुवार 28 दिसंबर दोपहर 2 बजे लॉन्च की जाएगी।

Xiaomi EV technology launch on Thursday at 2pm

Just tech, no products. pic.twitter.com/YGRz5w9NFw

— Lei Jun (@leijun) December 25, 2023