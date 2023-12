Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। यह Xiaomi Redmi Note 13 5G Series का फोन है। सीरीज चीन में पहले ही लॉन्च हो चुकी है। इस कारण इसके सभी स्पेसिफिकेशन पहले से ही पता हैं। हालांकि, भारतीय वेरिएंट को कुछ अलग फीचर्स के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। सीरीज अगले महीने की शुरुआत में ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएगी। लेटेस्ट रिपोर्ट में लॉन्चिंग से पहले ही सीरीज के तीनों फोन्स की कीमत का खुलासा हो गया है। आइये, जानते हैं।

Redmi Note 13 5G की बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर की जाएगी। इसके लिए माइक्रो वेबसाइट भी लाइव कर दी गई है। हालांकि, Flipkart पर Redmi Note 13 Pro और प्रो प्लस 5G के लिए अलग पेज लाइव हुआ है। इसका मतलब है कि एक फोन को अमेजन और सीरीज के बाकी दो फोन्स को फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। शाओमी के यह अपकमिंग सीरीज 4 जनवरी, 2023 को भारतीय बाजार में लॉन्च होगी।

लोकप्रिय टिप्स्टप Abhishek Yadav ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके Redmi Note 13, Note 13 Pro 5G और Redmi Note 13 Pro+ 5G की कीमत रिवील की है।

ट्वीट के अनुसार, Redmi Note 13 की कीमत भारत में 15,000 के आसपास होगी। वहीं, रेडमी 13 प्रो 5जी को 25000 रुपये के आसपास पेश किया जाएगा। इसके अलावा, प्लस वेरिएंट की कीमत 30,000 के आसपास होगी।

Redmi Note 13 series Indian variants expected pricing.

Redmi Note 13 💰 around ₹15,000

Redmi Note 13 Pro 💰 around ₹25,000

Redmi Note 13 Pro+ 💰 around ₹30,000

Redmi Note 13 Pro+ Specifications chinese variant.

📱 6.67″ 1.5K curved OLED TCL C7 12bit display, 120Hz refresh… pic.twitter.com/IGwdAGzlqc

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 20, 2023