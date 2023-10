Royal Enfield Himalayan 452 का टीजर हुआ जारी, देखने को मिली पहली झलक

Royal Enfield Himalayan 452 की चर्चा जोरों पर है। इस अपकमिंग बाइक को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। अब ऑटो कंपनी रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन का टीजर जारी किया है। इसमें बाइक को देखा जा सकता है। हालांकि, इस टीजर में बाइक की लॉन्चिंग, फीचर्स या फिर कीमत को लेकर कोई डिटेल नहीं दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रॉयल एनफील्ड हिमालयन की लॉन्चिंग के बारे में बड़ी घोषणा की जा सकती है।

Royal Enfield की तरफ से जारी किए गए टीजर को देखें तो नई हिमालयन को व्हाइट कलर दिया गया है। इसका डिजाइन मौजूदा हिमालयन से मिलता-जुलता है। इसके फ्रंट गार्ड पर हिमालयन की ब्रांडिंग है।

The all-new Himalayan is a creature of its environment. A profound, mystical space that is always changing, and changing fast.

The only constant in the Himalayas is change.#RoyalEnfieldHimalayan #AllRoadsNoRoads #RoyalEnfield #RidePure #PureMotorcycling pic.twitter.com/VTYnnJj7oo

