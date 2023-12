Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 इस दिन बाजार में देगी दस्तक, मिलेंगे एडवांस फीचर्स

Kawasaki Ninja ZX-6R 2024: कावासाकी इंडिया ने पिछले महीने बाइक वीक शो में निंजा जेडएक्स-6आर 2024 मॉडल को शोकेस किया था। अब ऑटो कंपनी ने इस बाइक की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इस स्पोर्ट्स बाइक का लुक मौजूदा निंजा बाइक्स के जैसा है। इसमें LED हेडलाइट दी गई हैं। बाइक में कई राइडिंग मोड मिलते हैं। इसके अलावा, बाइक में यूनी-ट्रेक मोनोशॉक से लेकर डिस्क ब्रेक तक दिए गए हैं।

कावासाकी इंडिया के मुताबिक, निंजा जेडएक्स-6आर 2024 को 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा। इसकी बुकिंग जनवरी के अंत या फिर फरवरी की शुरुआत में शुरू हो सकती है।

Get ready to feel the powerpack performance of India’s most awaited motorcycle the Kawasaki’s Ninja ZX-6R.

See you all in on 1st January,2024.

— IndiaKawasaki (@india_kawasaki) December 26, 2023