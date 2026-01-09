YouTube में आए नए फिल्टर, पसंदीदा वीडियो सर्च करने में होगी आसानी

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 09, 2026, 01:28 PM (IST)
और पढें: YouTube ने TV App के लिए नया इंटरफेस किया लॉन्च, जानें क्या हैं बड़े बदलाव
YouTube दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। इस पर अलग-अलग जेनर व फॉर्मेट की करोड़ों वीडियो मौजूद हैं। इस वजह से कई बार वीडियो सर्च करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए कंपनी ने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर कई फिल्टर को जोड़ा है। इसके साथ ही कई विकल्प के नाम बदले गए हैं, तो कईओंको हटाया गया है। इस अपडेशन से अब वीडियो खोजना आसान हो जाएगा और एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। और पढें: YouTube ने लॉन्च किया 2025 Recap, अब यूजर्स को मिलेगा ये फीचर
वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube के मुताबिक, नए फिल्टर को यूजर्स के फीडबैक के अनुसार डिजाइन किया गया है। ये टूल बहुत सरल हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। इन्हें लाने का मकसद सर्च प्रोसेस को सुलभ बनाना है। और पढें: YouTube Music और Apple Music की प्लेलिस्ट सीधे ट्रांसफर करें Spotify में आया ये धांसू फीचर, कोई थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं
यूट्यूब में शॉर्ट्स फिल्टर को जोड़ा गया है। इस टूल की मदद से शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्म की वीडियो को खोजा जा सकता है। इससे यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। इसके अलावा, Sort By विकल्प का नाम बदलकर Prioritize किया गया है।
ऐप से लेकर वेब तक पर अब व्यू काउंट की जगह Popularity नजर आएगा। यह वीडियो पर आए व्यूज काउंट के साथ वॉच टाइम का मूल्यांकन करके पूरा डिटेल दिखाएगा। फिल्टर जोड़ने के अलावा यूट्यूब में फिल्टर मैन्यू को भी दोबारा कस्टामाइज किया गया है, जिससे कई फिल्टर को हटाया गया है। इनमें Upload Date – Last Hour और Sort by Rating शामिल हैं।
यूट्यूब के अपडेटेड लेआउट को नए फिल्टर के साथ दुनियाभर में रोलआउट करना शुरू कर दिया गया है। इसका सपोर्ट धीरे-धीरे सभी यूजर्स को मिलने लगेगा।
अंत में आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि यूट्यूब ने दिसंबर 2025 में Year-End Recap फीचर को रिलीज किया था। इस फीचर के माध्यम से उन वीडियो को देखा गया, जिनके व्यूज लाखों में थे। इस टूल से यह जानने में मदद मिली कि किस वीडियो को कितनी बार देखा गया और किसे कितना पसंद किया गया। इससे पहले यह फीचर यूट्यूब म्यूजिक (YouTube Music) में मिलता था।
