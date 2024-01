X New Verified Organizations Plan: Elon Musk के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (Twitter) ने अपने यूजर्स के लिए एक नया बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। यह प्लान खासतौर पर ऑर्गनाइजेशन के लिए पेश किया गया है। इस नए प्लान का ऐलान कंपनी ने अपने ऑफिशियल हैंडल के जरिए किया है। बता दें, एक्स प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स के लिए पेड वेरिफाइड सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आती है। इस प्लान के तहत यूजर्स को वेरिफाइड ब्लू टिक के साथ कई एक्सक्लूसिव फीचर्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, यह वेरिफाइड टिक तीन प्रकार के होते हैं। इसमें ब्लू, ग्रे और गोल्ड रंग के टिक शामिल है। ब्लू इंडिविजुअल अकाउंट को दिया जाता है। ग्रे टिक सरकारी मंत्रालय व मंत्रियों को दिया जाता है। गोल्ड बैज बिजनेस अकाउंट व ऑर्गनाइजेशन्स को दिया जाता है।

X (Twitter) ने अपने ऑफिशियल @verified हैंडल के जरिए नए ऑर्गनाइजेशन बेसिक प्लान की जानकारी दी है। ट्विटर हैंडल के मुताबिक, कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया Verified Organizations Basic प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत $200 (लगभग 16,650 रुपये) महीना है। वहीं, सालाना प्लान $2,000 (लगभग 1,66,500 रुपये) में पेश किया गया है। बेनेफिट्स की बात करें, तो इस नए सब्सक्रिप्शन प्लान में ऑर्गनाइजेशन्स को गोल्ड चेकमार्क, प्रायोरिटी सपोर्ट, प्रीमियम प्लस और हाइयरिंग सपोर्ट मिलेगा। कंपनी ने यह प्लान खासतौर पर छोटे बिजनेस व ऑर्गनाइजेशन के लिए पेश किया गया है। वहीं Full Access प्लान की बात करें, तो इसकी कीमत 82,300 रुपये है।

Our new Verified Organizations Basic tier is now available for $200/month or $2000/year!

Designed for smaller businesses, subscribers receive ad credits & priority support to enable faster growth on X

Subscribe via https://t.co/tavd2Beuhx

— Verified (@verified) January 2, 2024