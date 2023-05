WhatsApp में पिछले दिनों कई नए फीचर्स आए हैं। Meta के स्वामित्व वाला इंस्टेंट ऐप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और भी नई सुविधाएं लाने वाला है। कंपनी व्हाट्सऐप यूजरनेम फीचर पर काम कर रही है। इसके अलावा, टैब बार के लिए एक translucent effect भी डेवलपमेंट फेज में है। साथ ही, व्हाट्सऐप ग्रुप सेटिंग के लिए नया इंटरफेस भी रोल आउट हो रहा है। ग्रुप सेटिंग के लिए नए इंटरफेस को बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। वहीं, बाकी के दो फीचर्स अभी डेवलपमेंट के अधीन हैं। इन्हें भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ लाया जाएगा। तीनों फीचर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - WhatsApp की चैट लिस्ट में दिखेगा ड्रॉफ्ट मैसेज, आ रहा नया फीचर

WhatsApp Upcoming feature

बीटा यूजर के लिए आई यह सुविधा

WhatsApp के अपकमिंग फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में इन आने वाले फीचर्स के बारे में बताया गया है। एंड्रॉयड ऐप के लिए यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। Android 2.23.11.11 update के लिए WhatsApp Beta इंस्टॉल करने के बाद कुछ बीटा यूजर को रीडिजाइन ग्रुप सेटिंग देखने को मिल रही है।

नए इंटरफेस में एडिट ग्रुप सेटिंग के आगे एक टॉगल मिल रहा है, जिसको इनेबल करके यूजर आइकन, डिस्क्रिप्शन, डिसअपीयरिंग मैसेज, कीप और अनकीप मैसेज के लिए बदलाव कर पाएंगे। इसके नीचे सेंड मैसेज का टॉगल, उसके बाद Add other participants और New Approve participants के लिए टॉगल मिलेगा।

साथ ही Edit Group Admins का ऑप्शन भी होगा। ध्यान रखें कि फिलहाल यह केवल कुछ बीटा यूजर्स के लिए आया है। भविष्य में इसे सभी के लिए लाया जाएगा।

प्रोफाइल में जोड़ पाएंगे यूजरनेम

इसके अलावा, कंपनी व्हाट्सऐप यूजरनेम पर भी काम कर रही है। Android 2.23.11.15 update के लिए आए व्हाट्सऐप बीटा से पता चला है कि व्हाट्सऐप यूजरनेम फीचर पर काम कर रहा है। इससे यूजर्स अपने अकाउंट के लिए यूनीक यूजरनेम चुन सकेंगे।

हालांकि, यह सुविधा अभी डेवलपमेंट फेज में है। स्क्रीन शॉट के अनुसार, अकाउंट सेंटिंग में प्रोफाइल के तहत Name और उसके बाद Choose my username का ऑप्शन होगा। यहां यूजर अपना यूजरनेम सिलेक्ट कर पाएंगे।

आ रहा Translucent effect

साथ ही कंपनी Translucent effect फीचर के यूजर इंटरफेस पर काम रही है। iOS 23.10.0.76 update के लिए आए व्हाट्सऐप बीटा में यूजर इंटरफेस से संबंधित कुछ सुधार देखने को मिले हैं।

स्क्रीनशॉट के अनुसार, एप्लिकेशन का टैब बार पारभासी प्रभाव (translucent effect) के साथ दिखाई दे रहा है। यदि आप ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं तब भी यह बदलवा अभी तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यह अभी भी डेवलपमेंट में है। ऐप के भविष्य के अपडेट में टैब बार पर पारदर्शी प्रभाव देखने को मिलेगा।