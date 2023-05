WhatsApp Web की चैट विंडो का जल्द बदलेगा लुक, इमोजी पैनल भी होगा रिडिजाइन

WhatsApp यूजर्स की सुविधा के लिए अपने प्लेटफॉर्म में कुछ-न-कुछ बदलाव करता रहता है। हाल ही में मैसेजिंग ऐप ने मोबाइल यूजर के लिए चैट लॉक फीचर को रोलआउट किया है। अब व्हाट्सऐप ने वेब यूजर्स के लिए चैट शेयर शीट और इमोजी सेक्शन को दोबारा डिजाइन किया है। इसका अपडेट टेस्टिंग के लिए बीटा यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है। Also Read - WhatsApp पर फर्जी कॉल को लेकर बड़ा अपडेट, बिना सिम के नहीं चलेगा ऐप!

WABBETAINFO ने अपनी रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसको देखने से पता चलता है कि चैट शेयर शीट को पूरी तरह से बदला गया है। चैट विंडो काफी कॉम्पैक्ट है और इसमें हर एक आइकन को लेबल किया गया है। इसके अलावा इमोजी पैनल को भी नया लुक दिया गया है।

WhatsApp Web beta gets new chat share sheet and redesigned emoji panel! Also Read - WhatsApp में जल्द आएंगी छह नई एनिमेटेड इमोजी, चैटिंग करना होगा और भी मजेदार

WhatsApp is releasing other new features to users that joined the beta program of the web client: redesigned chat share sheet and emoji panel!https://t.co/IIBpg84u8i pic.twitter.com/avK7slOGpW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 19, 2023