WhatsApp पर स्पैम कॉल्स और फ्रॉड के मामले पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। स्कैमर्स अब इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल कर व्हाट्सऐप यूजर्स को अपना निशाना बना रहे हैं। इस मामले पर अब भारत सरकार ने अपना रूख सख्त कर लिया है। हाल ही में जानकारी दी गई थी कि सरकार ने व्हाट्सऐप को उन अकाउंट्स पर नकेल कसने को कहा है, जो कि फर्जी नंबर से चल रहे हैं। वहीं, अब Department of telecommunications (DoT) ने Meta के स्वामित्व वाली इस्टेंट मैसेजिंग ऐप को सुझाव दिया है कि वह फोन पर व्हाट्सऐप के इस्तेमाल के लिए सिम कार्ड को अनिवार्य कर दें। Also Read - WhatsApp में आ रहा Instagram वाला फीचर, बस क्लिक करके मैसेज पर दे पाएंगे रिएक्शन

Financialexpress की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp जल्द ही बढ़ते स्पैम व फ्रॉड कॉल्स के मामलों को रोकने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर ‘सिम कार्ड’ को अनिवार्य कर सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो आने वाले समय में किसी भी मोबाइल फोन में व्हाट्सऐप इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड होना जरूरी होगा। बिना सिम कार्ड के आप फोन में व्हाट्सऐप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट में बताया है कि यह सुझाव Meta के स्वामित्व वाली ऐप Whatsapp को दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय (Department of telecommunications- DoT) ने दिया है। Also Read - WhatsApp में जल्द आएंगी छह नई एनिमेटेड इमोजी, चैटिंग करना होगा और भी मजेदार

आपको बता दें, अभी-तक WhatsApp को किसी एक नंबर से वेरिफाइड करके लॉग-इन किया जा सकता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद यदि आप सिम कार्ड को फोन से निकाल भी दें, तो आप व्हाट्सऐप मैसेज व कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं। Also Read - WhatsApp ने भारत में ब्लॉक किए 36 लाख अकाउंट, जानें वजह

सरकार की सख्ती- फ्रॉड नंबर वाले WhatsApp अकाउंट किए बंद

हाल ही में केंद्रीय टेलिकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी कि भारत में तकरीबन 36 लाख WhatsApp अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह सभी अकाउंट फर्जी नंबर से चलाए जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनकी व्हाट्सऐप के साथ सहमति बन गई है कि अगर कोई भी मोबाइल फोन नंबर फर्जीवाड़े में लिप्त पाया जाता है तो उस अकाउंट को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि वह व्हाट्सऐप से लगातार बातचीत कर रहे हैं और व्हाट्सऐप भी यूजर्स की सुरक्षा को लेकर काफी सक्रिय हैं। व्हाट्सऐप कस्टमर सेफ्टी को काफी अहम मानता है। इसी संबंध में अब DoT ने व्हाट्सऐप को सिम कार्ड अनिवार्य करने का सुझाव दिया है।

इंटरनेशनल नंबर्स से आ रही यूजर्स को फ्रॉड कॉल्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें पिछले कुछ समय WhatsApp पर स्कैम कॉल्स आ रही हैं। खास बात यह है कि यह स्पैम कॉल उन्हें ऐसे-वैसे नंबर्स से नहीं बल्कि +84 (code for Vietnam), +62 (country code for Indonesia) और +223 (code for Mali) जैसे इंटरनेशनल नंबर्स से कॉल्स आ रही हैं। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के इंटरनेशनल नंबर आसानी से खरीदें जाते हैं।