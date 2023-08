इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों से नए-नए फीचर पर काम कर रहा है। इन ही में से एक ईमेल एड्रेस लिंक फीचर है, जिससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी और भी मजबूत हो जाएगी। हैकर्स के लिए भी अकाउंट हैक करना मुश्किल हो जाएगा। आइए नीचे खबर में इस अपकमिंग फीचर के बारे में विस्तार से जानते हैं…

व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर ट्रैक करने वाली साइट Wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि व्हाट्सऐप ने Android 2.23.16.15 बीटा अपडेट रिलीज किया है, जिससे यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर जल्द व्हाट्सऐप अकाउंट को ईमेल एड्रेस से लिंक करने की सुविधा मिलेगी, जिससे यूजर्स का अकाउंट सुरक्षित रहेगा। हालांकि, यह फीचर ऑप्शनल होगा और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से काफी अलग होगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.16.15: what’s new?

WhatsApp is working on a new security feature to protect your account using an email address, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/UzKHKvxnZt pic.twitter.com/p7Sj6H7PPr

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 3, 2023